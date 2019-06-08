شؤون فلسطينية

الغول: بدءًا من الغد مصر ستُرسل دعوات حضور اجتماعات المصالحة للفصائل الفلسطينية

الغول: بدءًا من الغد مصر ستُرسل دعوات حضور اجتماعات المصالحة للفصائل الفلسطينية
اتفاق 2017 المصالحة الفلسطينية
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
 أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، أن مصر ستوجه دعوات لفصائل الفلسطينية؛ من أجل استئناف ملف المصالحة ما بين حركتي فتح وحماس.

وقال الغول لـ"دنيا الوطن": إنه من المتوقع، بدءًا من الغد، أن يتم إرسال الدعوات للفصائل، من أجل الانخراط في اجتماعات المصالحة من جديد، مشيرًا إلى أن شكل الاجتماعات سواءً أكانت ثنائية أم جماعية، لم تتضح بعد، لكن على الأكيد أن المصريين، أكدوا أنهم سيرسلون تلك الدعوات بعد عطلة العيد.

وفي سياق آخر، دعا الغول، لاعتبار البحرين، ومن سيشارك بمؤتمر المنامة على أنهم شركاء في تصفية القضية الفلسطينية.

وقال: إن من سيشارك بهذا المؤتمر، سيتم اعتباره مُساهمًا مع الولايات المتحدة، وإسرائيل، في محاولات طمس القضية الفلسطينية، وجعلها ذات مطلب إغاثي، وليست أعدل قضية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن بعض أنظمة الدول العربية، تستند إلى ذرائع غير حقيقية؛ لتبرير مشاركتها في مؤتمر المنامة.

وأوضح، أن الخطر ليس فقط على القضية الفلسطينية، بل مما سيحدث بعد التطبيع، حيث كل العالم العربي، سيكون مستهدفًا من إسرائيل والولايات المتحدة، لذا لا بد للشعوب العربية، أن تنتفض ضد هذا المؤتمر، وصفقة القرن، والتطبيع، بل كل المخططات الأمريكية في المنطقة، متابعًا: المطلوب وبشكل فوري التصدي لسياسات بعض الأنظمة العربية، بما في ذلك النظامين السعودي والقطري، لأنه وفق تعبيره، "تلك السياسات لا تنطلق من مصالح الشعوب العربية، بل تنطلق من التبعية لسياسات مُعادية لشعوب المنطقة".

وعن موقفهم من احتمالية توجيه الولايات المتحدة الأمريكية، ضربة عسكرية لإيران، قال الغول: إنهم ضد ذلك جملة وتفصيلًا، والجبهة الشعبية، ستسعى لإسناد إيران بهذا العدوان إن حصل، لأنه سيكون عدوان ظالم على شعب مستقل ونهب خيراته.

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