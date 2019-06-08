طبيب: مصر ستدعو الفصائل لحوارات منفصلة بالقاهرة وتتوجها بلقاء شامل

خاص دنيا الوطن- أحمد جلال



أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بيان طبيب، أن مصر ستوجه قريباً دعوات للفصائل الفلسطينية من أجل استئناف جهودها بملف المصالحة الفلسطينية.





وقال طبيب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن مصر ستدعو الفصائل لعدة لقاءات مع المسؤولين المصريين، مرجحاً أن تتوج تلك اللقاءات، بلقاء شامل بين الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية.





وأضاف طبيب: "لم يحدد موعد ثابت لهذه اللقاءات، لكن تطبيق المصالحة الفلسطينية، سيكون وفق اتفاق القاهرة 2017، وفتح تواصل جهودها لتنفيذ الاتفاق".





وتابع: "سيجري الحديث حول آلية تنفيذ اتفاق 2017، ولن نفتح نقاشات جانبية أو إعادة الحديث من البداية، كما أنه من غير المقبول مناقشة الملف مرة أخرى، خاصة أننا بحاجة للمصالحة لمواجهة صفقة القرن".





واستطرد: "يجب على حركة حماس، أن تقف إلى جانب القيادة الفلسطينية في مواجهة المخطط التصفوي، وأي موقف مخالف لذلك، فإن الشعب لن يرحم أي تخاذل بهذا الشأن".