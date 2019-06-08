السعودية: هجمات ميناء الفجيرة تتسق مع تصرفات إيران المعتادة

رام الله - دنيا الوطنأكد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي، أن هناك ما يكفي من الأدلة؛ لإثبات أن الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط، قبالة ميناء الفجيرة تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الإيراني، في شأن رعاية الإرهاب والتخريب، ونشر الفوضى في أماكن عدة.وقال المعلمي، وفق (الحياة اللندنية)، عقب إحاطة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة، "إن المسؤولية تقع على عاتق إيران".وحض المعلمي، مجلس الأمن على التعامل مع الوضع ومع المتورطين في الهجمات، بالتعبير عن إرادة المجتمع الدولي، بألا يقف مكتوفاً حيال تصرف كهذا.