اعتقال فتاة فلسطينية بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن بحاجز قلنديا

رام الله - دنيا الوطناعتقل الجيش الإسرائيلي، فتاة فلسطينية، صباح اليوم السبت، عند حاجز قلنديا جنوب رام الله، بدعوى نيتها تنفيذ عملية طعن.وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، بأن قوات الجيش، أوقف الفتاة عند نقطة تفتيش بالحاجز، وضبط بحوزتها سكيناً.وزعمت القناة، أن الفتاة بعد التحقيق معها، اعترفت أنها كانت في طريقها لتنفيذ عملية طعن، ضد قوات الجيش في الحاجز.