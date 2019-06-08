الأسير العويوي من الخليل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 68 على التوالي
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسير حسن العويوي من الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 68 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري.
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الأسير العويوي، يعاني أوضاعاً صحية صعبة للغاية.
يواصل الأسير حسن العويوي من الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 68 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري.
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الأسير العويوي، يعاني أوضاعاً صحية صعبة للغاية.
وأضاف: لقد فقَد من وزنه أكثر من 20 كيلو غراما، مشيراً إلى أن إدارة السجون، ما تزال تمارس بحقه الإهمال الطبي، والنقل التعسفي.
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