الأسير العويوي من الخليل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 68 على التوالي



وقال الناطق الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الأسير العويوي، يعاني أوضاعاً صحية صعبة للغاية.





وأضاف: لقد فقَد من وزنه أكثر من 20 كيلو غراما، مشيراً إلى أن إدارة السجون، ما تزال تمارس بحقه الإهمال الطبي، والنقل التعسفي.



رام الله - دنيا الوطنيواصل الأسير حسن العويوي من الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 68 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري.