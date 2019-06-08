ارزيقات: سبعة مواطنين لقوا مصارعهم بحوادث متفرقة خلال اليومين الماضيين



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن التحقيقات ما تزال مستمرة للوقوف على ملابسات بعض الحالات، مشيراً إلى أنه تم تحويل عدد من الجثامين إلى معهد الطب العدلي بقرار من النيابة العامة؛ لتبيان أسباب الوفاة.



ودعا ارزيقات الأهالي إلى متابعة أبنائهم، ومنعهم من متابعة المسلسات، التي تتضمن مشاهد عنف وحالات انتحار، قد تقودهم إلى تقليد تلك المشاهد، دون أن يعوا تبعات ذلك.



وأشار إلى أن الحوادث التي وقعت خلال اليومين الماضيين، تنوعت ما بين حوادث سير، وعمليات قتل متعمد، بالإضافة إلى طفل وجدت على رقبته آثار حبل، وامرأة عُثر عليها في بئر مياه.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الشرطة العقيد، لؤي ارزيقات: إن سبعة مواطنين لقوا مصارعهم في حوادث متفرقة، وقعت خلال اليومين الماضيين في عدد من محافظات الوطن.