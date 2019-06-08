اشتية يتفقد قاعات امتحان (الإنجاز) في بلدة سلواد

رام الله - دنيا الوطنتفقد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم السبت قاعات امتحان الثانوية العامة (الإنجاز) في مدرستي ذكور شهداء سلواد الثانوية، وبنات سلواد الثانوية، في بلدة سلواد شرق رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، ووزير التربية والتعليم د. مروان عورتاني، وشخصيات رسمية واعتبارية.وقال اشتية: " بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، أتينا لتفقد قاعات الامتحانات؛ لضمان سير العملية على أكمل وجه، ودعم الطلبة وعائلاتهم، وما رأيناه في سلواد من تعاطف الأهالي والمسؤولين، يجعلنا جميعاً مجندين ليكون هذا الامتحان في قمة النجاح والشفافية والهدوء".وأوضح رئيس الوزراء: "76130 طالباً وطالبة، يجلسون اليوم ليقدموا امتحان الثانوية هذا العام، من رفح حتى جنين، بالإضافة إلى عدد من مدارس الشتات، ووزارة التربية والتعليم، تدير هذا المشهد الوطني المتميز".وأضاف اشتية: "نشيد بالجهد الاستثنائي لوزارة التربية والتعليم والمعلمين، والمؤسسة الأمنية لتأمينها القاعات في مختلف أنحاء الضفة، ونتمنى النجاح والتوفيق لكافة الطلبة".وقام رئيس الوزراء في ختام جولته في بلدة سلواد، بتفقد المركز الصحي فيها، حيث اطلع على سير العمل فيه واحتياجاته، مؤكداً أولوية قطاع الصحة إلى جانب قطاع التعليم لدى الحكومة؛ لتعزيز صمود المواطنين، وتلبية احتياجاتهم.