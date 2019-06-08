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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم جبل المكبر وتعتقل فتاة وأربعة شبان

قوات الاحتلال تقتحم جبل المكبر وتعتقل فتاة وأربعة شبان
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، واعتقلت فتاة وأربعة شبان.

وأوضح شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ووقعت مواجهات مع الشبان، وألقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بصورة عشوائية، وخلال ذلك قامت باعتقال 4 شبان وفتاة، واقتادتهم لمركز شرطة الاحتلال "عوز" للتحقيق.

وأضاف الشهود، أن أحد المعتقلين أصيب بعد تعرضه للضرب من قبل قوات الاحتلال، ولم يتسن للأهالي معرفة أسباب الاعتقال، ولم يتم عرضهم على المحكمة إلى الآن.

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