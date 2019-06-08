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شؤون فلسطينية

انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام 2019 بمديرية الوسطى

انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام 2019 بمديرية الوسطى
رام الله - دنيا الوطن
توجه نحو (4770) طالباً وطالبة بمديرية التربية والتعليم بالوسطى؛ لتقديم امتحانات الثانوية العامة (الإنجاز) 2018/2019م في يومها الأول، وقام مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، يرافقه مديرا الدائرتين الفنية محمد
حمدان، والإدارية ناصر السدودي، بجولة على عدد من لجان امتحان الثانوية العامة بمحافظة الوسطى للاطمئنان على سير الامتحانات، وتفقد الوفد لجان مدارس صبرا وشاتيلا وعين الحلوة والعروبة.

واطلع الوفد خلال الجولة على سير الامتحانات في يومها الأول، وأكد الحاج على أن مديرية التربية والتعليم بالوسطى، كانت قد أنهت في وقت سابق كافة الاستعدادات لإنجاز امتحانات الثانوية العامة بالصورة المشرفة والمشرقة، كما جرت العادة كل عام، وطالب الحاج الطلاب خلال الجولة بأهمية التركيز والتأني في
حل الأسئلة، وطالبهم بمزيد من الاجتهاد والدراسة، كي يتفوقوا ويحققوا طموحاتهم بالتفوق والنجاح.

والتقى وفد التربية والتعليم، بطواقم الشرطة المنتشرة داخل وخارج لجان الامتحانات، وقدم مدير التربية والتعليم الشكر للشرطة الفلسطينية على الدور الكبير الذي تقوم به من خلال ضبط الأمن والنظام داخل وخارج قاعات الامتحانات، كما أثنى على الجهود الطيبة التي تقوم بها الطواقم الطبية التابعة لوزارة
الصحة داخل اللجان.

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