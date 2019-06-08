الاحتلال يَمنع المُزارعين من فلاحة أراضيهم شمال نابلس

رام الله - دنيا الوطنمنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين في سبسطية شمال نابلس، من فلاحة أراضيهم المحاذية لمستوطنة (شافي شمرون).وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن قوات الاحتلال، منعت المزارعين من فلاحة أراضيهم المحاذية لمستوطنة (شافي شمرون)، وهددت بمصادرة المعدات في حال تواجدهم في المنطقة.