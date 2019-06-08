الاحتلال يَمنع المُزارعين من فلاحة أراضيهم شمال نابلس
رام الله - دنيا الوطن
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين في سبسطية شمال نابلس، من فلاحة أراضيهم المحاذية لمستوطنة (شافي شمرون).
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن قوات الاحتلال، منعت المزارعين من فلاحة أراضيهم المحاذية لمستوطنة (شافي شمرون)، وهددت بمصادرة المعدات في حال تواجدهم في المنطقة.
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين في سبسطية شمال نابلس، من فلاحة أراضيهم المحاذية لمستوطنة (شافي شمرون).
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن قوات الاحتلال، منعت المزارعين من فلاحة أراضيهم المحاذية لمستوطنة (شافي شمرون)، وهددت بمصادرة المعدات في حال تواجدهم في المنطقة.
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