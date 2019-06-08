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شاهد: وزير جزائري سابق ينهال على مواطن بالعصا بمطار فرنسي

شاهد: وزير جزائري سابق ينهال على مواطن بالعصا بمطار فرنسي
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، مقطع فيديو، يظهر وزير الدفاع السابق خاد نزار، وهو ينهال على مواطن بالعصا، بعد أن اتهمه بالمشاركة في "قتل الجزائريين".

ويظهر الفيديو نزار ماشياً في مطار "أورلي" الباريسي، قبل أن يفاجئه المواطن بسيل من الاتهامات والشتائم، ليرد عليه نزار بضربة عصا، قبل أن يتدخل شخص ثالث لفك الاشتباك.

واتهم المواطن الجنرال الجزائري المتقاعد الذي شغل منصب وزير الدفاع بين سنتي 1990 و1993، بالمشاركة في "تقتيل الجزائريين" أثناء الفترة التي عرفت بـ"العشرية السوداء"، وهي التهم التي ينفيها نزار الذي يرى فيه أنصاره "منقذاً للجمهورية الجزائرية" من المتشددين.

يذكر، أن نزار كان يشغل منصب وزير الدفاع في الجزائر سنة 1991 التي عرفت إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، ودخلت بعدها الجزائر مرحلة من العنف الدموي، استمرت لأكثر من عشر سنوات.

 

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