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الكشف عن سبب إلقاء جثة أسامة بن لادن في البحر

الكشف عن سبب إلقاء جثة أسامة بن لادن في البحر
أسامة بن لادن
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، سبب إلقاء الأمريكان جثة زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن في البحر، وعدم اعتقاله حياً.

وقال الأمير تركي، في برنامج حواري: "بحسب كلام الأمريكان لم يريدوا أن يكون له مشهد أو مزار أو شيء يجلب الناس إليه، فلو دُفن في أرض معينة، ربما أصبح محلاً للزيارة"، وفق (روسيا اليوم).

وفيما يخص سبب قتل الأمريكان بن لادن بدلاً من اعتقاله، قال الأمير السعودي: "ليس لدي أي تحليل لذلك، وحسب كلامهم عندما دخلوا عليه الغرفة، كان يحمل السلاح وقتل لهذا السبب".

وأشار الأمير تركي، إلى أنه طلب من الملا عمر القائد الأعلى والزعيم الروحي الأسبق لحركة طالبان الأفغانية، تسليم أسامة بن لادن للسعودية، أكثر من مرة عام 1998، وكان ذلك بناء على طلب من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، إبان توليه للعهد، إلا أن الملا عمر رفض تسليم بن لادن.

يذكر، أنه تم قتل أسامة بن لادن في أيار/ مايو 2011 في إحدى ضواحي مدينة أبوت آباد الباكستانية، وذلك بعملية أجرتها القوات الخاصة الأمريكية، وبعد اختبارات الحمض النووي والتحقق من هويته حسب الرواية الأمريكية، تم إلقاء جثة بن لادن في البحر في ظروف سرية.

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