دولي

أوروبا تُجري تعديلات جديدة وغير مسبوقة على تأشيرة "شنغن"

أوروبا تُجري تعديلات جديدة وغير مسبوقة على تأشيرة "شنغن"
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الاتحاد الأوروبي، تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة "شنغن"، وذلك بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والقدرة على التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية.

وقال وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، إن التعديلات الجديدة، ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية، أسرع وأكثر وضوحاً للمسافرين الشرعيين، وفق (سكاي نيوز).

من ناحيته، قال موقع (شنغن فيزا إنفو)، إن التعديلات، اقترحت لأول مرة عام 2018، مشيراً إلى أنها قد تدهل حيز التنفيذ بداية من كانون الثاني/ يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي الشهر المقبل.

ومن بين التعديلات التي تم التصديق عليها، السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى ستة أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يوماًَ قبل الرحلة، إلى جانب توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونياً.

كما ستقدم التعديلات الجديدة نهجاً منسقاً من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي.

في المقابل، قرر الاتحاد زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو (90 دولار) لضمان قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.

وكانت رسوم التأشيرة محددة بـ 60 يورو (67 دولار)، مما يعني أن الزيادة تناهز 33 %، حيث ستسهم لائحة التعديلات على قانون تأشيرات منطقة شنغن، المكونة من 26 دولة، في تعزيز التعاون مع البلدان غير الأعضاء بالاتحاد في شأن إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح البيان، أنه في حال لم تتعاون دولة ما في إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، ستقترح المفوضية أن تطبق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تدابير تأشيرة تقييدية محددة، تتعلق باستخراج التأشيرة، وعلى رسوم التأشيرة.

وأضاف: "في حال تبين أن دولة ما تتعاون في هذا الشأن فقد تقترح المفوضية، أن تعتمد الدول الأعضاء قراراً تنفيذياً ينص إما على تخفيض رسوم التأشيرة، وتخفيض وقت البت في طلبات التأشيرة، وإما زيادة في فترة صلاحية التأشيرات المتعددة الدخول".

ويشن الاتحاد الأوروبي، حملة على الهجرة في أعقاب زيادة في عدد الوافدين عبر البحر المتوسط منذ 2014.

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