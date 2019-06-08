دولي

ترامب: القمر جُزء من المريخ

ترامب: القمر جُزء من المريخ
رام الله - دنيا الوطن
أصاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المهتمين بالفضاء بالذهول، أمس الجمعة، عندما أعلن أن القمر جزء من المريخ، مطالباً وكالة الفضاء "ناسا" بالتركيز على المريخ.

وطلب ترامب، في تغريدة جاءت تعقيباً على سياسة إدارته المتعلقة بالفضاء من (ناسا) أن تركز على المريخ الذي يشكل القمر جزءاً منه، عوضاً عن الذهاب إلى القمر.

وقال ترامب: "فيما يتعلق بكل الأموال التي ننفقها، ينبغي على ناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر، لقد دفعنا ذلك قبل 50 عاماً".

وأضاف: "عليهم أن يركزوا على شيء أكبر بكثير لنقوم به، بما في ذلك المريخ الذي يشكل القمر جزءاً منه، وعلى الدفاع والعلوم.

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