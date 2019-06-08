شؤون فلسطينية

هيئة مكافحة الفساد تكشف حقيقة وثيقة تتهم الوزير حسين الشيخ بالفساد

هيئة مكافحة الفساد تكشف حقيقة وثيقة تتهم الوزير حسين الشيخ بالفساد
رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، حقيقة الوثيقة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول اتهام رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ بشبهات فساد.

وقالت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "انتشرت مراسلَة مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي، محرّفة شكلاً ومضموناً، تتعلق باتهام رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ بتجاوزات تتعلق بشبهات الفساد".

وأضافت: "هيئة مكافحة الفساد، وبعد التدقيق في هذه المراسلة، اتضح لها أنها مزورة ولا يوجد لها أي أساس من الصحة، وعليه فإن ناشر هذه المراسَلَة المزورة، سيتم ملاحقته قانونياً من قبل هيئة مكافحة الفساد والجهات المختصة، بتهمة تزوير مستند رسمي، وإثارة الفتنة، ونشر الإشاعة،وبإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء لملاحقة المزور بتهم الذم والقدح".

ودعت هيئة مكافحة الفساد، الإخوة الإعلاميين إلى التواصل معها من أجل الحصول على المعلومات الصحيحة، وتدعوهم إلى أهمية الحيطة والحذر من الوقوع في الخطأ في ظل الهجمة المتواصلة على شعبنا.

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