أول تعقيب من حماس على أنباء إعادة العلاقات مع سوريا

رام الله - دنيا الوطن

نفى القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية، نايف الرجوب، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام العربية والدولية، حول إعادة فتح ملف العلاقة مع سوريا.





يذكر أن التلفزيون السوري الرسمي، نفى صحة ما يتم نشره حول عودة العلاقة بين النظام السوري في دمشق وحركة (حماس).









وقال المصدر: "إن موقف سوريا من هذا الموضوع موقف مبدئي بني في السابق على أن حماس حركة مقاومة ضد إسرائيل إلا أنه تبين لاحقاً أن الدم الإخواني، هو الغالب لدى هذه الحركة، عندما دعمت الإرهابيين في سورية، وسارت في المخطط نفسه الذي أرادته إسرائيل"، على حد تعبيره.





وأغلقت الحركة في أواخر عام 2011، بعد أشهر على اندلاع الأزمة السورية، مكتبها الرئيسي في العاصمة السورية دمشق، وغادر البلاد معظم رموز الحركة، باستثناء رئيسها خالد مشعل، لكنه غادرها بعد فترة.

وقال الرجوب، وفق صحيفة (الخليج أون لاين)، إن "العلاقات مع النظام السوري لن تعود، وما يُنشر بالإعلام مجرد كلام لا أساس له من الصحة".وأكد الرجوب، أن "النظام السوري الحالي، لم يعد له أي وزن أو قيمة، ومن الخطأ التعويل عليه أو التقرب منه، وأن الملف السوري استُهلك تماماً، وأصبح رهاناً خاسراً"، وفق قوله.وأشار الرجوب، إلى أن "أي تقرُّب من هذا النظام، سيكون على حساب الشعوب الحية، والنظام السوري لم يعد له أي تأثير على المستوى الإقليمي، والتقرب منه في ظل الظروف الحالية، سيكون ضرراً محضاً وعديم الجدوى أو المنفعة".وبحسب الوكالة الرسمية (سانا)، فقد نقل التلفزيون عن مصدر إعلامي قوله: إنه لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة حماس.وسبق الإجراء توتر في العلاقة بين الحكومة السورية، وحركة حماس، إذ اتهمت دمشق الحركة بدعم المعارضة، ورفع علمها في قطاع غزة في عدة مناسبات.