دولي

تسريب مقطع فيديو يوثق حياة جوليان أسانغ داخل السجن

تسريب مقطع فيديو يوثق حياة جوليان أسانغ داخل السجن
مشهد من الفيديو
نشرت وكالة "رابتلي"، الجمعة، مقطع فيديو قالت إن أحد النزلاء في السجن الذي يقبع به مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ، نجح في التقاطه وتسريبه.

ويظهر المقطع المصور طبيعة حياة أسانغ داخل السجن الذي أودع به بعد القبض عليه من قبل السلطات البريطانية قبل شهرين.

ويظهر أسانغ في المقطع ممازحًا النزلاء في السجن ويقدم اقتراحًا لطلاء زنزانته.

وبدا أسانغ في المقطع شاحب الوجه ونحيلًا، بينما ظهرت الزنزانة بحالة يرثى لها، حيث تنتشر على أرضها الأوراق المبعثرة وبعض الكتب.

ويعد هذا التسجيل أول ظهور لأسانغ منذ اعتقاله في أبريل الماضي.

وفي الوقت الذي يقضي فيه مؤسس موقع ويكيليكس عقوبة بالسجن لمدة 50 أسبوعًا بسبب انتهاك شروط إطلاق سراحه بكفالة عام 2012، ينتظر أمرًا قضائيًا بتسليمه للولايات المتحدة للمحاكمة على تهمة التآمر لاختراق كمبيوتر وزارة الدفاع.


 


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