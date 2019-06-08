شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل حارساً بالمسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه بوحشية

الاحتلال يعتقل حارساً بالمسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه بوحشية
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت مجموعة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، بصورة وحشية على حارس المسجد الأقصى المبارك، مهند ادريس قبل أن تعتقله.

ونقلت مصادر محلية عن مصدر داخل "الأقصى"، أن الاعتداء والاعتقال، جاء بسبب تصدي الحارس ادريس لعناصر الاحتلال، التي اقتحمت مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من الأقصى المبارك بأحذيتها ورفضها خلع الحذاء.

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