واشنطن تعترف بجوازات سفر مُنتهية الصلاحية





رام الله - دنيا الوطنأعلنت واشنطن، اعترافها بقرار زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الشهر الماضي تمديد العمل بالجوازات الفنزويلية المنتهية، وقبلت بصلاحية جوازات الفنزويليين المنتهية لخمس سنوات.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن الولايات المتحدة، تعترف بهذا التمديد لصلاحية جوازات السفر لإصدار التأشيرات وغيرها من الأعمال القنصلية، وبهذا القرار تلحق واشنطن بـ 11 دولة في أمريكا اللاتينية سبقتها إلى الاعتراف بصلاحية جوازات السفر الفنزويلية المنتهية، وفق (روسيا اليوم).ويواجه الفنزويليون المقيمون في الولايات المتحدة، مشاكل تفاقمت حدّتها منذ أغلقت كراكاس بعثاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة قبل أشهر، الأمر الذي منعهم من تجديد جوازات سفرهم عند انتهاء صلاحيتها.وفي 21 أيار/ مايو الماضي، أصدر غوايدو مرسوماً يمدّد بصورة تلقائية ولمدة خمس سنوات صلاحية جوازات السفر الفنزويلية المنتهية.جدير الذكر أن الأزمة في فنزويلا، بدأت عندما نصّب غوايدو نفسه في كانون الثاني/ يناير الماضي، رئيساً مؤقتاً لبلاده دون مسوّغ شرعي.ويحظى غوايدو بدعم الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا، فيما تؤيد روسيا والصين وإيران وكوبا، حكومة الرئيس الشرعي والوحيد لفينزويلا نيكولاس مادورو.