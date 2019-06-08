الولايات المتحدة تمنع سفاراتها من رفع علم المثليين

رام الله - دنيا الوطن

رفضت الولايات المتحدة، طلبات عدد من سفاراتها رفع علم المثلية (قوس قزح) على ساريات العلم فوق مبانيها خلال الاحتفالات بـ "شهر الفخر" للمثليين في حزيران/ يونيو.







ووفق (إن بي سي) الأمريكية، فإن السفارات الأمريكية في إسرائيل، والبرازيل وألمانيا وليتوانيا، كانت بين البعثات الدبلوماسية التي قدمت طلبات بهذا الشأن وقوبلت بالرفض.وأوضحت (إن بي سي) أن هذا الرفض لا يمنع السفارات من وضع أعلام المثلية في أماكن أخرى، غير سارية العلم، سواء داخل البعثة أو على جدرانها الخارجية.وذكرت القناة، أنه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، كان يسمح للسفارات الأمريكية برفع علم قوس قزح، لكن هذا العام، وحسب دبلوماسيين، أبلغت السفارات بضرورة الحصول على موافقة خاصة على طلباتها.وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد أطلقت في وقت سابق حملة عالمية لوقف تجريم المثلية، يترأسها سفير الولايات المتحدة في ألمانيا ريتشارد غرينيل، المثلي العلني الأرفع منصباً في الإدارة الأمريكية.وتجرى فعاليات "شهر فخر المثليين" في حزيران/ يونيو من كل عام، وتشمل تنظيم مسيرات وندوات وحفلات موسيقية، بهدف تحقيق الاعتراف بإسهام المثليين في تاريخ البشرية على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.