مُصاب في أحداث الانقسام.. ياسر أبو عون يُناشد الرئيس إعادة راتبه المقطوع





لكن أبو عون تفاجأ بقطع راتبه منذ 5 أشهر، رغم أنه مُصاب في أحداث الانقسام عام 2007، وأصبح عاجزاً عن القيام بأي عمل آخر، وحين أُصيب كان على رأس عمله.





وحاول أبو عون معرفة سبب قطع راتبه، لكنه لم يحصل على إجابة.





يُناشد أبو عون الرئيس عباس بإعادة راتبه المقطوع ليتمكن من إعالة أسرته التي تتكون من 5 أفراد، خاصة أنه جريح غير قادر على العمل.





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رام الله - دنيا الوطناعتقد المواطن ياسر حسام سعيد أبو عون (35 عاماً)، من غزة، أن القدر ابتسم له أخيراً، حين تم تعيينه في جهاز السلطة الفلسطينية عام 2004.