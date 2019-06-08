مصرع شخص وإصابة آخر في تحطم طائرة خفيفة شمال إسرائيل

وتحقق الجهات المختصة في ظروف الحادث، الذي يرجح أن يكون سببه فشل في المحرك.

كما أصيب في الحادث شخص آخر بجروح متوسطة كان برفقته، وتم نقله إلى مستشفى "هعيمق" لتلقي العلاج الطبي، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).