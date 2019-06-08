مصرع شخص وإصابة آخر في تحطم طائرة خفيفة شمال إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخص يبلغ من العمر (50 عاماً) أمس مصرعه، في تحطم طائرة خفيفة كان يقودها، في مهبط "مغيدو" بشمال إسرائيل.
لقي شخص يبلغ من العمر (50 عاماً) أمس مصرعه، في تحطم طائرة خفيفة كان يقودها، في مهبط "مغيدو" بشمال إسرائيل.
كما أصيب في الحادث شخص آخر بجروح متوسطة كان برفقته، وتم نقله إلى مستشفى "هعيمق" لتلقي العلاج الطبي، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وتحقق الجهات المختصة في ظروف الحادث، الذي يرجح أن يكون سببه فشل في المحرك.
التعليقات