عربي

مقتل خمسة مسلحين بقصف للطيران الحربي المصري بالعريش

مقتل خمسة مسلحين بقصف للطيران الحربي المصري بالعريش
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال قناة (روسيا اليوم)، إن الجيش المصري، قتل خمسة مسلحين في قصف للطيران الحربي بالقرب من مطار العريش شمالي سيناء.

وأوضحت القناة، أن القوات المصرية، تقود عمليات عسكرية لملاحقة عناصر مسلحة، لها صلة بهجوم مسلح، استهدف الأسبوع الماضي كميناً للشرطة، وأسفر عن مقتل ثمانية من أفرادها.

وكانت الداخلية المصرية، قد أعلنت تصفية العشرات من المسلحين خلال الأيام القليلة الماضية، كما أحبطت هجوماً على عدة أكمنة للشرطة في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة.

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