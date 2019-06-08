عربي

بضغوط إسرائيلية.. الأمم المتحدة ترفض طلباً لمؤسسة لبنانية فلسطينية

بضغوط إسرائيلية.. الأمم المتحدة ترفض طلباً لمؤسسة لبنانية فلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، إن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قاد الجهود الدبلوماسية مع نظرائه من أجل منع منح مكانة خاصة لمؤسسة "شاهد" الفلسطينية في الأمم المتحدة.

وزعمت الصحيفة، أن "المؤسسة تتعامل مع المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان في لبنان، ولكنها في الواقع تشجع الإرهاب السياسي ضد إسرائيل، وبالتالي تضليل المجتمع الدولي"، على حد تعبيرها.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في شهر آذار/ مارس الماضي، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الأمن، بنيامين نتنياهو على قرار بإعلان مؤسسة "شاهد" منظمة "إرهابية" في إسرائيل.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC)، الجمعة، إلى منح وضع خاص للأمم المتحدة لعدد من منظمات المجتمع المدني من العالم، حتى يتمكنوا من تقديم الاستشارة للمنظمة في مختلف المجالات والمشاركة في أنشطتها.

ومن بين المنظمات التي تقدمت بطلبات للحصول على مكانة عالية كانت المنظمة الفلسطينية "شاهد"، وهي "مؤسسة معنية بحقوق الإنسان الفلسطيني بشكل عام والفلسطينيين اللاجئين في لبنان بشكل خاص، وتعمل المؤسسة على احترام حقوق الإنسان الفلسطيني وفق المعايير الدولية، ودعم مبدأ سيادة القانون، والعمل على تنمية الثقافة الديمقراطية في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، وذلك وفقاً للمعلومات الواردة في موقعها.

وأعلنت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة، أن "مؤسسة شاهد تنتمي لحركة حماس، وتتصرف نيابة عنها ضد إسرائيل".

وأكدت أن "رئيس مؤسسة شاهد، محمود الحنفي، التقى بشكل متكرر مع قادة حماس والجهاد الإسلامي في لبنان؛ لتعزيز الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية الأسرى الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل، بغرض الإضرار بإسرائيل، والعمل لصالح المنظمات".

وبعد التصويت الذي جرى في المجلس التابع للأمم المتحدة عارض 28 عضوًا على منحه المنصب، وأيد 15 عضوًاً، فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت.

وقال السفير دانون: إن "حماس علمت أنه ليس لديها حصانة في غزة والآن ليس لديها أيضًا داخل المجتمع الدولي، ويجب على الأمم المتحدة أن تعلن أن حماس منظمة إرهابية"، مضيفًا: "نطالب الأمم المتحدة بالتصرف ضد المنظمات الإرهابية التي تحاول الانخراط في الإرهاب السياسي ضد دولة إسرائيل"، وفق قوله.

ومن بين الدول الأعضاء التي صوتت لمنحه المنصب، الصين، ومصر، والإكوادور، وإيران، والمغرب، وتركيا، أما من الدول التي صوتت ضد منحها، الولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإيرلندا، واليابان، بينما من الدول التي امتنعت عن التصويت، إثيوبيا، وتشاد، والدنمارك.

أخبار ذات صلة

مقتل خمسة مسلحين بقصف للطيران الحربي المصري بالعريش

مقتل خمسة مسلحين بقصف للطيران الحربي المصري بالعريش

الأمم المتحدة: سودانيات تعرضن للاغتصاب بسبب مساعدتهن للجرحى

الأمم المتحدة: سودانيات تعرضن للاغتصاب بسبب مساعدتهن للجرحى

الجيش الجزائري: يجب قطع الطريق نهائياً أمام المراحل الانتقالية

الجيش الجزائري: يجب قطع الطريق نهائياً أمام المراحل الانتقالية

مسؤول قطري: معظم &#34;الدواعش&#34; سعوديون

مسؤول قطري: معظم "الدواعش" سعوديون

شاهد: بعد أسبوعين من الإرباك.. إسرائيل تعتقل قرداً تسلل عبر الحدود اللبنانية

شاهد: بعد أسبوعين من الإرباك.. إسرائيل تعتقل قرداً تسلل عبر الحدود اللبنانية

قوى &#34;الحرية والتغيير&#34; تقبل الوساطة الإثيوبية بشروط

قوى "الحرية والتغيير" تقبل الوساطة الإثيوبية بشروط

تونس تفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي

تونس تفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي

رفض جزائري لـ&#34;حوار&#34; بن صالح ومواصلة الحراك

رفض جزائري لـ"حوار" بن صالح ومواصلة الحراك

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

مُصاب في أحداث الانقسام.. ياسر أبو عون يُناشد الرئيس إعادة راتبه المقطوع

مُصاب في أحداث الانقسام.. ياسر أبو عون يُناشد الرئيس إعادة راتبه المقطوع

قوات الاحتلال تعتقل شاباً جنوب شرق بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شاباً جنوب شرق بيت لحم

أسير محرر يُناشد الرئيس لعلاجه &#34;كي يبقى شامخاً كشموخ زيتون فلسطين&#34;

أسير محرر يُناشد الرئيس لعلاجه "كي يبقى شامخاً كشموخ زيتون فلسطين"

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أجواء معتدلة في معظم المناطق وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة

أجواء معتدلة في معظم المناطق وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة

مريم تُناشد الرئيس للنظر بمأساة عائلتها.. أربعة مرضى وحلم الإنجاب

مريم تُناشد الرئيس للنظر بمأساة عائلتها.. أربعة مرضى وحلم الإنجاب

إغلاق معبر بيت حانون &#39;ايرز&#39; غدا

إغلاق معبر بيت حانون 'ايرز' غدا

اخماد 18 حريقا اتت على اكثر من 130 شجرة زيتون مثمر في محافظة جنين

اخماد 18 حريقا اتت على اكثر من 130 شجرة زيتون مثمر في محافظة جنين

منوعات

بعد &#34;تذويب&#34; الفيلر.. هكذا أصبح شكل هذه الفنانة اللبنانية الشهيرة

بعد "تذويب" الفيلر.. هكذا أصبح شكل هذه الفنانة اللبنانية الشهيرة

دعاء فاروق عن ظهورها على الشاشة بدون مكياج: المظاهر بتخدع

دعاء فاروق عن ظهورها على الشاشة بدون مكياج: المظاهر بتخدع

زوجة على ربيع بعد الانفصال.. تستفزه: بنتي شبه أمي وهي اللي هتربيها

زوجة على ربيع بعد الانفصال.. تستفزه: بنتي شبه أمي وهي اللي هتربيها

شاهد.. ماذا فعل باسم ياخور بزوجته بعد 7 محاولات سيلفي فاشلة؟

شاهد.. ماذا فعل باسم ياخور بزوجته بعد 7 محاولات سيلفي فاشلة؟

صورة أشعلت مواقع التواصل.. فتاة تحلق رأسها مثل نادين نسيب نجيم

صورة أشعلت مواقع التواصل.. فتاة تحلق رأسها مثل نادين نسيب نجيم

فيديو:أصالة تفتح النار مجددًا على أنغام: خربت بيت بنت الأخت الوحيدة لجوزي

فيديو:أصالة تفتح النار مجددًا على أنغام: خربت بيت بنت الأخت الوحيدة لجوزي

فيديو.. علي الديك: &#34;أنا طفران ومديون وكل تيابي من البالة&#34;

فيديو.. علي الديك: "أنا طفران ومديون وكل تيابي من البالة"

فيديو: بعد خلافهما.. شاهد ما قالته &#34;نادين نجيم&#34;عن &#34;سيرين عبد النور&#34;

فيديو: بعد خلافهما.. شاهد ما قالته "نادين نجيم"عن "سيرين عبد النور"

فيفي عبده ترد بإيحاءات غير لائقة على معلق نعتها بـ&#34;العجوز&#34;

فيفي عبده ترد بإيحاءات غير لائقة على معلق نعتها بـ"العجوز"

تفاصيل الكشف عن مرض&#34;هيفاء وهبي&#34;الخطير وإصابة كبدها.. وهذا رد فعل إبنتها

تفاصيل الكشف عن مرض"هيفاء وهبي"الخطير وإصابة كبدها.. وهذا رد فعل إبنتها

عربي

مقتل خمسة مسلحين بقصف للطيران الحربي المصري بالعريش

مقتل خمسة مسلحين بقصف للطيران الحربي المصري بالعريش

الأمم المتحدة: سودانيات تعرضن للاغتصاب بسبب مساعدتهن للجرحى

الأمم المتحدة: سودانيات تعرضن للاغتصاب بسبب مساعدتهن للجرحى

الجيش الجزائري: يجب قطع الطريق نهائياً أمام المراحل الانتقالية

الجيش الجزائري: يجب قطع الطريق نهائياً أمام المراحل الانتقالية

قوى &#34;الحرية والتغيير&#34; تقبل الوساطة الإثيوبية بشروط

قوى "الحرية والتغيير" تقبل الوساطة الإثيوبية بشروط