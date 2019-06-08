قوات الاحتلال تعتقل شاباً جنوب شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شاباً من منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب يوسف نور أبو سرور (24 عاماً)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.