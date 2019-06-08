شركة كهرباء القدس تكشف حقيقة دفعها تعويضات للمستوطنين

رام الله - دنيا الوطننفت شركة كهرباء محافظة القدس، توصلها لأي اتفاق مع محكمة الاحتلال لدفع "تعويضات" بقيمة 13 مليون شيكل، للمستوطنين في مدينة القدس، كتعويض من الشركة عن سوء الخدمة، ونقص الطاقة الكهربائية، وطريقة الجباية.وأكدت الشركة، في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن الأنباء التي تم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عارية تماماً عن الصحة، وغير دقيق، تم نقلها عن صحيفة يمينية تابعة للمستوطنين، مطالبة وسائل الإعلام "بتوخي الدقة والحذر في تناول مثل هذه الأخبار التي ينشرها المستوطنون لأهداف سياسية معروفة"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأوضحت الشركة، أنها خلال السنوات الماضية، خاضت معارك قانونية مع المستوطنين بعد رفعهم قضايا ضد الشركة للمطالبة بالحصول على خدمة التيار الكهربائي من شركة كهرباء "إسرائيل" بدلاً من "كهرباء القدس".وكانت صحيفة (مكور ريشون) الإسرائيية، ذكرت أمس الجمعة أن "شركة كهرباء القدس" دفعت 13 مليون شيكل كتعويض لمستوطنين في شرقي المدينة المقدسة.