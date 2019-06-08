شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: فعاليات شعبية ستعم الأراضي الفلسطينية رفضاً لمؤتمر البحرين

قيادي فلسطيني: فعاليات شعبية ستعم الأراضي الفلسطينية رفضاً لمؤتمر البحرين
مسيرات في الضفة الغربية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، عن تحركات شعبية في 25 من الشهر الجاري، في الضفة الغربية وقطاع غزة، والخارج، رفضاً لمؤتمر البحرين الاقتصادي.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هناك اجتماعات تُجرى بين الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات، من أجل بلورة موقف من خلال فعاليات عملية، وخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج.

وأضاف: غداً سيكون هناك اجتماع للعديد من الفعاليات المشاركة في هذا التحرك، وسيكون هناك بلورة لما يمكن أن يضع برنامجاً عملياً، وذروة هذا البرنامج في 25 من هذا الشهر، من خلال فعاليات، ستعمّ الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية وغزة والخارج، رفضاً لمؤتمر البحرين الاقتصادي.

وأكد أبو يوسف، أن الفعاليات عبارة عن مسيرات شعبية وجماهيرية، ولن تكون أيضاً مقتصرة على ذلك، وسيكون أشكال أخرى عديدة تعبر عن إجماع الشعب الفلسطيني في رفض السياسات الأمريكية في المنطقة.

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