قيادي بـ (فتح): الولايات المتحدة تتواصل مع عدة دول لمنع تقديم مساعدات للفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جمال محيسن، أن هناك إجماعاً وطنياً فلسطينياً، بما في ذلك رجال الأعمال، على رفض المخططات الأمريكية الإسرائيلية، بما يتعلق بـ (صفقة القرن).وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: الموقف الفلسطيني الرسمي واضح، من ناحية رفض الإجراءات الأمريكية، ويبقى الحراك على مستوى الشارع، حيث لن يبقى الصوت الفلسطيني، متعلقاً بالجانب الرسمي، ولكنه سيصل إلى الشارع.وتابع محيسن: الشعب الفسطيني، سيتخذ إجراءات سيكون التعبير عنها في الشارع، مشدداً على أنه إذا كان الآخرون يرجون الأمن، يجب أن يراعوا مصالح الشعب الفلسطيني.وشدّد على أن هناك معركة اقتصادية تفرض على الشعب الفلسطيني، إن كان ذلك من خلال وقف المساعدات التي كانت تقدم للسلطة، أو من خلال المقاصة، والآن الاحتلال سيقوم بخطوة جديدة بما يتعلق بتنفيذ قرارات المحاكم الإسرائيلية، ضد السلطة والفلسطينيين.وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الولايات المتحدة تتواصل مع عدة دول لمنع تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني، كما حصل مع العراق.