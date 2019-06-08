الجيش الجزائري: يجب قطع الطريق نهائياً أمام المراحل الانتقالية

طالب الجيش الجزائري، بضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية جديد، وقطع الطريق نهائياً أمام المراحل الانتقالية.









وعن الحلول التي يمكن تتبعها من أجل الخروج من الأزمة، جدّدت القيادة العليا للجيش دعوتها لإتباع نهج الحوار، من أجل الخروج من الأزمة، مع إيجاد "آليات دستورية مناسبة تتمثل في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، بوصفها أداة قانونية، تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية".

وحسب الجيش، فإنه "الآن وأكثر من أي وقت مضى تم كشف النوايا والمخططات الماكرة والتجاوزات الخطيرة لبعض الأطراف، التي تسعى وفقاً لمنطق العصابة لتضليل الرأي العام بانتهاجها منحى التيئيس والتشكيك في كل مبادرة وطنية خيرة وجديرة بإيجاد مخرج حقيقي للأزمة".







رام الله - دنيا الوطنودعت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء، إلى "انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للأزمة المعقدة التي تعيشها البلاد، وهذا لتجنب الدخول في "متاهات مرحلة انتقالية، ستفرز وضعاً يصعب التحكم فيه".وحذر الجيش، من "النقاشات العقيمة والتي لا طائل منها ولن تكون إلا مضيعة للوقت وإهداراً لفرص إجراء حوار حقيقي وصادق، يقدّم تنازلات متبادلة، ويقرب وجهات النظر، خدمة لمصلحة الوطن، وتحقيقاً لمزيد من المطالب الشعبية المعبر عنها".