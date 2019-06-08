مسؤول قطري: معظم "الدواعش" سعوديون

هاجم رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني السعودية، مشيراً إلى أن اتهاماتها لبلاده بالإرهاب باطلة، وتتحمل المملكة نصيبها من المسؤولية عن الأزمة السورية، وتفشي تنظيم الدولة.





وقال آل ثاني، لصحيفة (تلغراف) البريطانية، إن "الدول المُقاطعة لقطر، وخاصة السعودية والإمارات، تتستر بموضوع الإرهاب في حملتها ضد قطر لتحقيق مآرب خاصة بها".



وأضاف: "مقاتلي تنظيم الدولة هم من السعودية، يتهموننا زوراً بالإرهاب وما إلى ذلك، فيما لا توجد منظمة دولية تدعم علنا هذه الإدعاءات، ولم تتهمنا الولايات المتحدة أو أي هيئة أوروبية أوغيرها، وإنما فقط السعودية والإمارات".







وتابع: "يفعلون ذلك لأنهم يعرفون أن مسألة الحرب على الإرهاب هي الأولوية بالنسبة للغرب، والجميع في أمريكا وأوروبا يريد الاستماع إليهم عندما يتحدثون عن الإرهاب".





وأشار آل ثاني، إلى أن الـ 19 شخصاً الذين نفذوا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، بينهم 15 سعودياً وإماراتيان ومصري ولبناني.



وتابع: "كم عدد المقاتلين السعوديين في صفوف تنظيم الدولة؟ إن معظمهم من السعودية"، مشيراً إلى أنه لا يعارض الدعم العلني الذي تقدمه الرياض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.







وأكمل: "أعتقد أن علينا جميعاً أن ندعم السعودية، أعتقد أن استقرار المملكة أمر مهم للمنطقة، لكن عليهم أن يعرفوا أيضاً أنه يجب أن تكون لدى السعودية علاقة سلمية مع جيرانها، بما في ذلك قطر".

رام الله - دنيا الوطنوأشار إلى أن دول الحصار لم تدعم حتى الآن اتهاماتها للدوحة بـ "دليل لإضفاء الشرعية عليها"، متابعاً: "بعد مرور سنتين من بدء حملة المقاطعة ما زلنا لا نعرف بالضبط ما الذي يتهموننا به".وتساءل: "هل يجب أن أقول إنهم (الـ 15 سعودياً كانوا مدعومين من حكومات السعودية والإمارات ومصر؟ كما أن السفارة السعودية في واشنطن قامت بتحويلات بنكية لحسابات هؤلاء الأشخاص؟".