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مُرشح لرئاسة وزراء بريطانيا يعترف بتعاطي "الكوكايين"

مُرشح لرئاسة وزراء بريطانيا يعترف بتعاطي "الكوكايين"
رام الله - دنيا الوطن
اعترف المرشح الأبرز لرئاسة وزراء بريطانيا، مايكل جوفـ، بتعاطيه الكوكايين، مشيراً إلى أنه يشعر بأسف شديد لتعاطيه المادة المخدرة في عدة مناسبات.

وقال جوف، وفق صحيفة (ديلي ميل) البريطانية: إنه تعاطى هذا المخدر في تجمعات اجتماعية، عندما كان صحفياً شاباً، مضيفاً: "كان ذلك خطأ".

وأضاف: "أنظر إلى الوراء وأعتقد بأنني أتمنى لو لم أفعل ذلك، كان ذلك منذ 20 عاماً وبالفعل كان خطأ، لكنني لا أعتقد بأن أخطاء الماضي تفقد المرء الأهلية".

وأشار جوف، إلى أنه يأمل أن لا يمنع هذا الكشف تعيينه كرئيس الوزراء المقبل، متابعاً: "من الواضح أنه سيكون على زملائي في البرلمان وأعضاء حزب المحافظين أن يقرروا الآن ما إذا كان ينبغي أن أكون زعيماً، وأعتقد بأن جميع السياسيين لديهم حياة قبل السياسة".

ويأتي هذا الكشف في وقت يتسارع فيه السباق على خلافة ماي مع بحث المرشحين أوجه الصواب والخطأ، فيما يسمى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

واستقالت ماي من منصب زعيمة حزب المحافظين الحاكم يوم الجمعة، مما أشعل رسمياً منافسة على خلافتها قد تجعل حزبها يتبنى موقفاً أكثر تشدداً إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على المرشحين الإعلان عما إذا كانوا سيخوضون السباق بحلول يوم الاثنين. ويجب أن تكتمل عملية الاختيار بنهاية تموز/يوليو.

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