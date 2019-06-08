نحو 76 ألف طالب وطالبة يتوجهون اليوم لتقديم امتحان الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنيتوجه اليوم السبت، نحو 76 ألف طالب وطالبة، لتقديم امتحان الثانوية العامة، في 600 قاعة منتشرة في كافة محافظات الوطن.وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، بصري صالح، أن الامتحانات في العالم الحالي، هي الحلقة الثالثة من حلقات نظام (الإنجاز)، منوهاً إلى أنه سيكون هناك عدد من الطلبة الذين سيتقدمون وفقاً لمسار الكفاءة المهنية، وهذا الامتحان يؤهل للدخول إلى الكليات التقنية دون الدخول إلى الجامعات، وهذا جزء من عملية تطوير النظام المهني والتقني.وبين، أن هناك ترتيبات خاصة مرتبطة بمنهاج الثانوية العامة، الذي دخل في العام الماضي لأول مرة، وأن الوزارة ترصد كافة التطورات في هذا الموضوع، وستتخذ الإجراءات الضرورية في العام المقبل، والتي تجعل كل الأمور تسير بشكل ملائم.