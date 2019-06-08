استطلاع: نتنياهو يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي يميني بدون ليبرمان





وهذه هي المرة الثانية على التوالي خلال أسبوع، يظهر الاستطلاع إلى أنه لو أجريت الانتخابات الآن، لتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة يمينية، حتى بدون حزب (إسرائيل بيتنا).



ويُظهر الاستطلاع حصول (الليكود) على 37 مقعدًا برلمانياً، وحزب (كاحول لافان) على 33 مقعدًا، و(إسرائيل بيتنا) على سبعة مقاعد، (يهدوت هاتورا) ثمانية مقاعد، (شاس) سبعة مقاعد، و(اتحاد الأحزاب اليمين) ستة مقاعد، وحزب (اليمين الجديد) برئاسة بينت وشاكيد ستة مقاعد، (ميرتس) وحزب (العمل) أربعة مقاعد لكل منهما فيما ستحصل القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة على سبعة مقاعد، والحزب الوطني الديمقراطي لا يتجاوز نسبة الحسم، وذلك كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ووفقا لهذا الاستطلاع، فإن معسكر اليمين سيحصل على 71 مقعدًا بينما معسكر اليسار والأحزاب العربية على 49 مقعدًا

وهذا يعني أنه حتى بدون ليبرمان، يمكن لنتنياهو أن يصل إلى تحالف يضم 64 عضوًا من أعضاء الكنيست.



من ناحية أخرى، التقى الليلة قبل الماضية نتنياهو رئيسي اتحاد أحزاب اليمين رافي بيرتس وبتسالئيل سموتريتش.





ويطالب الاثنان نتنياهو تعيينَ سموتريتش في منصب وزير المواصلات والوزير المسؤول عن الشتات، تعويضا على عدم اسناد حقيبة العدل اليه، ويطالب بيرتس بأن يتولى وزارة التربية والتعليم.



رام الله - دنيا الوطنكشف استطلاع للرأي العام، نشرته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أنه لو أُجريت الانتخابات في إسرائيل، لتسنى تشكيل ائتلاف حكومي يميني برئاسة (الليكود)، حتى بدون حزب (إسرائيل بيتنا)، برئاسة أفيغدور ليبرمان.