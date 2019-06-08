عاجل

  • محيسن: الولايات المتحدة تتواصل مع عدة دول لمنع تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني

دولي

استطلاع: نتنياهو يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي يميني بدون ليبرمان

استطلاع: نتنياهو يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي يميني بدون ليبرمان
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
كشف استطلاع للرأي العام، نشرته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أنه لو أُجريت الانتخابات في إسرائيل، لتسنى تشكيل ائتلاف حكومي يميني برئاسة (الليكود)، حتى بدون حزب (إسرائيل بيتنا)، برئاسة أفيغدور ليبرمان. 

وهذه هي المرة الثانية على التوالي خلال أسبوع، يظهر الاستطلاع إلى أنه لو أجريت الانتخابات الآن، لتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة يمينية، حتى بدون حزب (إسرائيل بيتنا).

ويُظهر الاستطلاع حصول (الليكود) على 37 مقعدًا برلمانياً، وحزب (كاحول لافان) على 33 مقعدًا، و(إسرائيل بيتنا) على سبعة مقاعد، (يهدوت هاتورا) ثمانية مقاعد، (شاس) سبعة مقاعد، و(اتحاد الأحزاب اليمين) ستة مقاعد، وحزب (اليمين الجديد) برئاسة بينت وشاكيد ستة مقاعد، (ميرتس) وحزب (العمل) أربعة مقاعد لكل منهما فيما ستحصل القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة على سبعة مقاعد، والحزب الوطني الديمقراطي لا يتجاوز نسبة الحسم، وذلك كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ووفقا لهذا الاستطلاع، فإن معسكر اليمين سيحصل على 71 مقعدًا بينما معسكر اليسار والأحزاب العربية على 49 مقعدًا
وهذا يعني أنه حتى بدون ليبرمان، يمكن لنتنياهو أن يصل إلى تحالف يضم 64 عضوًا من أعضاء الكنيست.

من ناحية أخرى، التقى الليلة قبل الماضية نتنياهو رئيسي اتحاد أحزاب اليمين رافي بيرتس وبتسالئيل سموتريتش. 

ويطالب الاثنان نتنياهو تعيينَ سموتريتش في منصب وزير المواصلات والوزير المسؤول عن الشتات، تعويضا على عدم اسناد حقيبة العدل اليه، ويطالب بيرتس بأن يتولى وزارة التربية والتعليم.

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تمهل تركيا حتى 31 يوليو للتخلي عن شراء أنظمة &#34;إس 400&#34; الروسية

الولايات المتحدة تمهل تركيا حتى 31 يوليو للتخلي عن شراء أنظمة "إس 400" الروسية

شاهد: اسرائيل تستفز المصريين بفيديو عن &#34;النكسة&#34;

شاهد: اسرائيل تستفز المصريين بفيديو عن "النكسة"

كويكب ضخم قد يضرب الأرض في سبتمبر المقبل

كويكب ضخم قد يضرب الأرض في سبتمبر المقبل

واشنطن تبلغ تل أبيب بقرب توجيه ضربة أمريكية لإيران

واشنطن تبلغ تل أبيب بقرب توجيه ضربة أمريكية لإيران

بوتين: محاربة أمريكا لـ &#34;هواوي&#34; بداية لـ الحرب التكنولوجية الأولى بالعصر الحديث

بوتين: محاربة أمريكا لـ "هواوي" بداية لـ الحرب التكنولوجية الأولى بالعصر الحديث

محكمة بريطانية تسقط تهمة &#34;الكذب&#34; عن بوريس جونسون

محكمة بريطانية تسقط تهمة "الكذب" عن بوريس جونسون

&#34;ويكيليكس&#34;: الولايات المتحدة تعد تهما جديدة لأسانج

"ويكيليكس": الولايات المتحدة تعد تهما جديدة لأسانج

الخارجية الايرانية: تصريحات ترامب مكررة ولا تستحق الرد

الخارجية الايرانية: تصريحات ترامب مكررة ولا تستحق الرد

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

مريم تناشد الرئيس النظر لمأساة عائلتها.. 4 مرضى وحلم الإنجاب

مريم تناشد الرئيس النظر لمأساة عائلتها.. 4 مرضى وحلم الإنجاب

إغلاق معبر بيت حانون &#39;ايرز&#39; غدا

إغلاق معبر بيت حانون 'ايرز' غدا

اخماد 18 حريقا اتت على اكثر من 130 شجرة زيتون مثمر في محافظة جنين

اخماد 18 حريقا اتت على اكثر من 130 شجرة زيتون مثمر في محافظة جنين

وفاة مواطن في &#34;نور شمس&#34; نتيجة سقوط مركبته عليه أثناء قيامه بتصليحها

وفاة مواطن في "نور شمس" نتيجة سقوط مركبته عليه أثناء قيامه بتصليحها

حمد: غياب القانون الرادع سَبب ارتفاع الجريمة في المجتمع الفلسطيني

حمد: غياب القانون الرادع سَبب ارتفاع الجريمة في المجتمع الفلسطيني

الكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل آية مصاروة

الكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل آية مصاروة

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير بغزة

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير بغزة

الخارجية تثمن قرار محكمة فرجينيا بمنع تسليم الدكتور الأشقر للاحتلال

الخارجية تثمن قرار محكمة فرجينيا بمنع تسليم الدكتور الأشقر للاحتلال

منوعات

دعاء فاروق عن ظهورها على الشاشة بدون مكياج: المظاهر بتخدع

دعاء فاروق عن ظهورها على الشاشة بدون مكياج: المظاهر بتخدع

زوجة على ربيع بعد الانفصال.. تستفزه: بنتي شبه أمي وهي اللي هتربيها

زوجة على ربيع بعد الانفصال.. تستفزه: بنتي شبه أمي وهي اللي هتربيها

شاهد.. ماذا فعل باسم ياخور بزوجته بعد 7 محاولات سيلفي فاشلة؟

شاهد.. ماذا فعل باسم ياخور بزوجته بعد 7 محاولات سيلفي فاشلة؟

صورة أشعلت مواقع التواصل.. فتاة تحلق رأسها مثل نادين نسيب نجيم

صورة أشعلت مواقع التواصل.. فتاة تحلق رأسها مثل نادين نسيب نجيم

فيديو:أصالة تفتح النار مجددًا على أنغام: خربت بيت بنت الأخت الوحيدة لجوزي

فيديو:أصالة تفتح النار مجددًا على أنغام: خربت بيت بنت الأخت الوحيدة لجوزي

فيديو.. علي الديك: &#34;أنا طفران ومديون وكل تيابي من البالة&#34;

فيديو.. علي الديك: "أنا طفران ومديون وكل تيابي من البالة"

فيديو: بعد خلافهما.. شاهد ما قالته &#34;نادين نجيم&#34;عن &#34;سيرين عبد النور&#34;

فيديو: بعد خلافهما.. شاهد ما قالته "نادين نجيم"عن "سيرين عبد النور"

فيفي عبده ترد بإيحاءات غير لائقة على معلق نعتها بـ&#34;العجوز&#34;

فيفي عبده ترد بإيحاءات غير لائقة على معلق نعتها بـ"العجوز"

تفاصيل الكشف عن مرض&#34;هيفاء وهبي&#34;الخطير وإصابة كبدها.. وهذا رد فعل إبنتها

تفاصيل الكشف عن مرض"هيفاء وهبي"الخطير وإصابة كبدها.. وهذا رد فعل إبنتها

بسبب صورة رومنسية جريئة.. طليقة تيم حسن تتعرّض لهجوم عنيف

بسبب صورة رومنسية جريئة.. طليقة تيم حسن تتعرّض لهجوم عنيف

عربي

قوى &#34;الحرية والتغيير&#34; تقبل الوساطة الإثيوبية بشروط

قوى "الحرية والتغيير" تقبل الوساطة الإثيوبية بشروط

تونس تفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي

تونس تفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي

رفض جزائري لـ&#34;حوار&#34; بن صالح ومواصلة الحراك

رفض جزائري لـ"حوار" بن صالح ومواصلة الحراك

السعودية والإمارات تتهمان دولة لم تسمياها باعتداء الفجيرة

السعودية والإمارات تتهمان دولة لم تسمياها باعتداء الفجيرة