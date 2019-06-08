أجواء معتدلة في معظم المناطق وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 27-18 27-20 30-21 بيت لحم 27-18 27-20 30-21 رام الله والبيرة 26-17 26-19 29-20 طولكرم 28-20 28-20 31-22 نابلس 28-19 28-21 31-22 قلقيلية 28-20 28-20 31-22 جنين 31-20 31-23 34-24 سلفيت 27-18 27-20 30-21 طوباس 31-20 31-23 34-24 روابي 28-19 28-21 31-22 الخليل 26-17 26-19 29-20 غزه 27-21 27-21 29-23 أريحا 37-24 37-26 40-27 خانيونس 27-21 27-21 29-23 الأغوار الشمالية 35-22 35-24 38-25 رفح 28-20 28-20 30-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً إلى صافٍ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو حاراً إلى حار شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: