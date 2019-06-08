مريم تناشد الرئيس النظر لمأساة عائلتها.. 4 مرضى وحلم الإنجاب



وختمت مريم رسالتها بمناشدة الرئيس وأهل الخير بتبنى عائلتهم المريضة والتكفل بمصاريف علاجهم.



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رام الله - دنيا الوطنناشدت السيدة مريم من خانيونس الرئيس عباس بالنظر إلى وضعها المعيشي الصعب.وقالت في رسالتها التي وصلت "دنيا الوطن": "أعيش بغرفة في منزل عائلة زوجي، ولدينا 4 مرضى في المنزل ضمنهم زوجي الذي يحتاج إلى عملية معقدة جداً في المسالك البولية تُكلف الكثير، ورفضت إسرائيل منحنا تصريح العبور إلى مستشفى المقاصد للعلاج".وأضافت: "كما أن شقيق زوجي مُعاق حركياً، ولديه بتر بأصابع القدمين، ومريض سكري منذ الولادة، ويعاني من تضخم بالكبد والتهاب المثانة والبروستاتا، وتبول لا إرادي وشيخوخة مُبكرة، يحتاج يومياً إلى 20 شيكل فقط تغيير على الجروح، عدا العلاجات الأخرى".واستطردت مريم: "والدة زوجي أيضا مريضة سكري وتعاني من غضروف بالظهر في 6 فقرات بسبب الجهد الي تبذله في العناية بأبنائها المرضى، وأنا أعاني من غضروف بالظهر في 5 فقرات، وفقر بالدم وقولون عصبي".وقالت مريم أنها تقطن في الطابق الخامس، ولا يوجد مصعد في العمارة، ويعود المنزل لعم والدها المسافر، والذي قد يُخرجهم منه في أي لحظة.كما أنها تُعاني وزوجها من مشاكل في الإنجاب، وتتمنى أن تجد من يتبرع لها بعملية زراعة، وتُجرب شعور الأم.