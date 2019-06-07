رام الله - دنيا الوطنأعلن المكتب الإعلامي لمعابر غزة ، مساء يوم الجمعة، عن إغلاق معبر بيت حانون "ايرز" غدا السبت؛ بسبب وجود عطلة رسمية.وقال المكتب الإعلامي في تصريحٍ صحفي إن "معبر ايرز سيكون السبت مغلق في كلا الاتجاهين؛ بسبب وجود العطلة الرسمية".