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قوى "الحرية والتغيير" تقبل الوساطة الإثيوبية بشروط

قوى "الحرية والتغيير" تقبل الوساطة الإثيوبية بشروط
رام الله - دنيا الوطن
 أفاد مصدر في قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان بقبولها الوساطة الإثيوبية لتسوية الأزمة في البلاد مع المجلس العسكري الانتقالي، لكنها طرحت عددا من الشروط.

وأوضح مصدر خاص لـ روسيا اليوم، أن الشروط تتضمن "الاعتذار عن الجرم المرتكب والاعتراف بجريمة فض الاعتصام وإطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب وإتاحة الحريات ورفع الحظر عن الإنترنت وسحب المظاهر العسكرية من الشارع.

وأضاف المصدر، أن قوى "إعلان الحريه والتغيير" رفضت الخوض في أي موضوع قبل تحقيق الشروط.

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى الخرطوم يوم الجمعة، وعقد لقاءين منفصلين مع قادة المجلس العسكري الانتقالي، وممثلين عن قوى المعارضة في إطار جهود الوساطة لتسوية الأزمة.

ويأتي ذلك بعد فض القوات الأمنية السوداني الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ما أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل، حسب معطيات لجنة أطباء السودان المركزية.

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