شؤون فلسطينية

اخماد 18 حريقا اتت على اكثر من 130 شجرة زيتون مثمر في محافظة جنين

اخماد 18 حريقا اتت على اكثر من 130 شجرة زيتون مثمر في محافظة جنين
رام الله - دنيا الوطن
أخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة جنين، اليوم الجمعة، 18 حريقا اتت على ما يزيد عن 130 شجرة زيتون مثمر في عدة مناطق في المحافظة.

وذكر الدفاع المدني، أن أبرز هذه الحرائق كان في المنطقة الغربية للمحافظة وبالتحديد في بلدة رمانة حيث احترقت منطقة جبلية شرق البلدة واتت النيران على 100 شجرة زيتون.

 فيما توزعت باقي الخسائر والحرائق في بلدات وقرى اليامون والجديدة ومرج بن عامر ويعبد، وعملت طواقم الاطفاء في مراكز الدفاع المدني المنتشرة في المحافظة بإسناد من المتطوعين والاهالي، على ملاحقة السنة اللهب وعمل خطوط نار ووقف امتداد النيران والحد من اتساع رقعتها وحماية المنازل والاراضي الزراعية.

أخبار ذات صلة

وفاة مواطن في &#34;نور شمس&#34; نتيجة سقوط مركبته عليه أثناء قيامه بتصليحها

وفاة مواطن في "نور شمس" نتيجة سقوط مركبته عليه أثناء قيامه بتصليحها

حمد: غياب القانون الرادع سَبب ارتفاع الجريمة في المجتمع الفلسطيني

حمد: غياب القانون الرادع سَبب ارتفاع الجريمة في المجتمع الفلسطيني

الكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل آية مصاروة

الكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل آية مصاروة

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير بغزة

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير بغزة

وفاة طفل على رقبته آثار حبل في طولكرم

وفاة طفل على رقبته آثار حبل في طولكرم

الخارجية تثمن قرار محكمة فرجينيا بمنع تسليم الدكتور الأشقر للاحتلال

الخارجية تثمن قرار محكمة فرجينيا بمنع تسليم الدكتور الأشقر للاحتلال

الاحتلال يستنفر قواته على الحدود مع لبنان وسوريا تخوفا من هجوم لـحزب الله

الاحتلال يستنفر قواته على الحدود مع لبنان وسوريا تخوفا من هجوم لـحزب الله

هذه فحوى رسالة اشتيه إلى روسيا

هذه فحوى رسالة اشتيه إلى روسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

اخماد 18 حريقا اتت على اكثر من 130 شجرة زيتون مثمر في محافظة جنين

اخماد 18 حريقا اتت على اكثر من 130 شجرة زيتون مثمر في محافظة جنين

وفاة مواطن في &#34;نور شمس&#34; نتيجة سقوط مركبته عليه أثناء قيامه بتصليحها

وفاة مواطن في "نور شمس" نتيجة سقوط مركبته عليه أثناء قيامه بتصليحها

حمد: غياب القانون الرادع سَبب ارتفاع الجريمة في المجتمع الفلسطيني

حمد: غياب القانون الرادع سَبب ارتفاع الجريمة في المجتمع الفلسطيني

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير بغزة

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير بغزة

الخارجية تثمن قرار محكمة فرجينيا بمنع تسليم الدكتور الأشقر للاحتلال

الخارجية تثمن قرار محكمة فرجينيا بمنع تسليم الدكتور الأشقر للاحتلال

الاحتلال يستنفر قواته على الحدود مع لبنان وسوريا تخوفا من هجوم لـحزب الله

الاحتلال يستنفر قواته على الحدود مع لبنان وسوريا تخوفا من هجوم لـحزب الله

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

اصابات بالاختناق واحتراق أشجار زيتون خلال قمع الاحتلال لمسيرة بلعين

اصابات بالاختناق واحتراق أشجار زيتون خلال قمع الاحتلال لمسيرة بلعين

منوعات

دعاء فاروق عن ظهورها على الشاشة بدون مكياج: المظاهر بتخدع

دعاء فاروق عن ظهورها على الشاشة بدون مكياج: المظاهر بتخدع

زوجة على ربيع بعد الانفصال.. تستفزه: بنتي شبه أمي وهي اللي هتربيها

زوجة على ربيع بعد الانفصال.. تستفزه: بنتي شبه أمي وهي اللي هتربيها

شاهد.. ماذا فعل باسم ياخور بزوجته بعد 7 محاولات سيلفي فاشلة؟

شاهد.. ماذا فعل باسم ياخور بزوجته بعد 7 محاولات سيلفي فاشلة؟

صورة أشعلت مواقع التواصل.. فتاة تحلق رأسها مثل نادين نسيب نجيم

صورة أشعلت مواقع التواصل.. فتاة تحلق رأسها مثل نادين نسيب نجيم

فيديو:أصالة تفتح النار مجددًا على أنغام: خربت بيت بنت الأخت الوحيدة لجوزي

فيديو:أصالة تفتح النار مجددًا على أنغام: خربت بيت بنت الأخت الوحيدة لجوزي

فيديو.. علي الديك: &#34;أنا طفران ومديون وكل تيابي من البالة&#34;

فيديو.. علي الديك: "أنا طفران ومديون وكل تيابي من البالة"

فيديو: بعد خلافهما.. شاهد ما قالته &#34;نادين نجيم&#34;عن &#34;سيرين عبد النور&#34;

فيديو: بعد خلافهما.. شاهد ما قالته "نادين نجيم"عن "سيرين عبد النور"

فيفي عبده ترد بإيحاءات غير لائقة على معلق نعتها بـ&#34;العجوز&#34;

فيفي عبده ترد بإيحاءات غير لائقة على معلق نعتها بـ"العجوز"

تفاصيل الكشف عن مرض&#34;هيفاء وهبي&#34;الخطير وإصابة كبدها.. وهذا رد فعل إبنتها

تفاصيل الكشف عن مرض"هيفاء وهبي"الخطير وإصابة كبدها.. وهذا رد فعل إبنتها

بسبب صورة رومنسية جريئة.. طليقة تيم حسن تتعرّض لهجوم عنيف

بسبب صورة رومنسية جريئة.. طليقة تيم حسن تتعرّض لهجوم عنيف

عربي

قوى &#34;الحرية والتغيير&#34; تقبل الوساطة الإثيوبية بشروط

قوى "الحرية والتغيير" تقبل الوساطة الإثيوبية بشروط

تونس تفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي

تونس تفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي

رفض جزائري لـ&#34;حوار&#34; بن صالح ومواصلة الحراك

رفض جزائري لـ"حوار" بن صالح ومواصلة الحراك

السعودية والإمارات تتهمان دولة لم تسمياها باعتداء الفجيرة

السعودية والإمارات تتهمان دولة لم تسمياها باعتداء الفجيرة