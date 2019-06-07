دولي

شاهد: اسرائيل تستفز المصريين بفيديو عن "النكسة"

شاهد: اسرائيل تستفز المصريين بفيديو عن "النكسة"
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية فيديو عن حرب يونيو 1967، في ذكرى مرور 52 عاما على احتلال إسرائيل شبه جزيرة سيناء والقدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية.

ومقطع الفيديو عرض ضمن "برنامج عين على الشرق الأوسط" على قناة "مكان" الإسرائيلية، ويظهر قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لمصر في 5 يونيو استهدفت القوات الجوية المصرية والمطارات الحربية وقضت على 85% من الطائرات الحربية المصرية قبل إقلاعها.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية عبر صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، عشية ما عرف بـ "حرب الأيام الستة"، والمسماة بـ "النكسة"، قال فيه: "اليهود يهددوننا بالحرب نقول لهم أهلاً وسهلاً نحن مستعدون."


 


أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تمهل تركيا حتى 31 يوليو للتخلي عن شراء أنظمة &#34;إس 400&#34; الروسية

الولايات المتحدة تمهل تركيا حتى 31 يوليو للتخلي عن شراء أنظمة "إس 400" الروسية

كويكب ضخم قد يضرب الأرض في سبتمبر المقبل

كويكب ضخم قد يضرب الأرض في سبتمبر المقبل

واشنطن تبلغ تل أبيب بقرب توجيه ضربة أمريكية لإيران

واشنطن تبلغ تل أبيب بقرب توجيه ضربة أمريكية لإيران

بوتين: محاربة أمريكا لـ &#34;هواوي&#34; بداية لـ الحرب التكنولوجية الأولى بالعصر الحديث

بوتين: محاربة أمريكا لـ "هواوي" بداية لـ الحرب التكنولوجية الأولى بالعصر الحديث

محكمة بريطانية تسقط تهمة &#34;الكذب&#34; عن بوريس جونسون

محكمة بريطانية تسقط تهمة "الكذب" عن بوريس جونسون

&#34;ويكيليكس&#34;: الولايات المتحدة تعد تهما جديدة لأسانج

"ويكيليكس": الولايات المتحدة تعد تهما جديدة لأسانج

الخارجية الايرانية: تصريحات ترامب مكررة ولا تستحق الرد

الخارجية الايرانية: تصريحات ترامب مكررة ولا تستحق الرد

قائد الجيش الإسرائيلي: نفضّل منح فرصة بدلاً من إحداث تدهور للوضع بالقطاع

قائد الجيش الإسرائيلي: نفضّل منح فرصة بدلاً من إحداث تدهور للوضع بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

اخماد 18 حريقا اتت على اكثر من 130 شجرة زيتون مثمر في محافظة جنين

اخماد 18 حريقا اتت على اكثر من 130 شجرة زيتون مثمر في محافظة جنين

وفاة مواطن في &#34;نور شمس&#34; نتيجة سقوط مركبته عليه أثناء قيامه بتصليحها

وفاة مواطن في "نور شمس" نتيجة سقوط مركبته عليه أثناء قيامه بتصليحها

حمد: غياب القانون الرادع سَبب ارتفاع الجريمة في المجتمع الفلسطيني

حمد: غياب القانون الرادع سَبب ارتفاع الجريمة في المجتمع الفلسطيني

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير بغزة

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير بغزة

الخارجية تثمن قرار محكمة فرجينيا بمنع تسليم الدكتور الأشقر للاحتلال

الخارجية تثمن قرار محكمة فرجينيا بمنع تسليم الدكتور الأشقر للاحتلال

الاحتلال يستنفر قواته على الحدود مع لبنان وسوريا تخوفا من هجوم لـحزب الله

الاحتلال يستنفر قواته على الحدود مع لبنان وسوريا تخوفا من هجوم لـحزب الله

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

اصابات بالاختناق واحتراق أشجار زيتون خلال قمع الاحتلال لمسيرة بلعين

اصابات بالاختناق واحتراق أشجار زيتون خلال قمع الاحتلال لمسيرة بلعين

منوعات

دعاء فاروق عن ظهورها على الشاشة بدون مكياج: المظاهر بتخدع

دعاء فاروق عن ظهورها على الشاشة بدون مكياج: المظاهر بتخدع

زوجة على ربيع بعد الانفصال.. تستفزه: بنتي شبه أمي وهي اللي هتربيها

زوجة على ربيع بعد الانفصال.. تستفزه: بنتي شبه أمي وهي اللي هتربيها

شاهد.. ماذا فعل باسم ياخور بزوجته بعد 7 محاولات سيلفي فاشلة؟

شاهد.. ماذا فعل باسم ياخور بزوجته بعد 7 محاولات سيلفي فاشلة؟

صورة أشعلت مواقع التواصل.. فتاة تحلق رأسها مثل نادين نسيب نجيم

صورة أشعلت مواقع التواصل.. فتاة تحلق رأسها مثل نادين نسيب نجيم

فيديو:أصالة تفتح النار مجددًا على أنغام: خربت بيت بنت الأخت الوحيدة لجوزي

فيديو:أصالة تفتح النار مجددًا على أنغام: خربت بيت بنت الأخت الوحيدة لجوزي

فيديو.. علي الديك: &#34;أنا طفران ومديون وكل تيابي من البالة&#34;

فيديو.. علي الديك: "أنا طفران ومديون وكل تيابي من البالة"

فيديو: بعد خلافهما.. شاهد ما قالته &#34;نادين نجيم&#34;عن &#34;سيرين عبد النور&#34;

فيديو: بعد خلافهما.. شاهد ما قالته "نادين نجيم"عن "سيرين عبد النور"

فيفي عبده ترد بإيحاءات غير لائقة على معلق نعتها بـ&#34;العجوز&#34;

فيفي عبده ترد بإيحاءات غير لائقة على معلق نعتها بـ"العجوز"

تفاصيل الكشف عن مرض&#34;هيفاء وهبي&#34;الخطير وإصابة كبدها.. وهذا رد فعل إبنتها

تفاصيل الكشف عن مرض"هيفاء وهبي"الخطير وإصابة كبدها.. وهذا رد فعل إبنتها

بسبب صورة رومنسية جريئة.. طليقة تيم حسن تتعرّض لهجوم عنيف

بسبب صورة رومنسية جريئة.. طليقة تيم حسن تتعرّض لهجوم عنيف

عربي

قوى &#34;الحرية والتغيير&#34; تقبل الوساطة الإثيوبية بشروط

قوى "الحرية والتغيير" تقبل الوساطة الإثيوبية بشروط

تونس تفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي

تونس تفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي

رفض جزائري لـ&#34;حوار&#34; بن صالح ومواصلة الحراك

رفض جزائري لـ"حوار" بن صالح ومواصلة الحراك

السعودية والإمارات تتهمان دولة لم تسمياها باعتداء الفجيرة

السعودية والإمارات تتهمان دولة لم تسمياها باعتداء الفجيرة