بوتين: محاربة أمريكا لـ "هواوي" بداية لـ الحرب التكنولوجية الأولى بالعصر الحديث

رام الله - دنيا الوطناعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن محاولات إخراج عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" من الأسواق العالمية ليس إلا بداية لحرب تكنولوجية عالمية.وقال بوتين في كلمة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الروسي، إن "الوضع المحيط بـ"هواوي"، التي يحاولون ليس فقط مضايقتها بل وإخراجها من الأسواق العالمية، ليس إلا أول حرب تكنولوجية في العصر الحديث".وانطلقت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سيستمر حتى السبت، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة من أكثر من 140 دولة، حيث يبحث المشاركون التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ولاسيما قطاع الطاقة.