الإعلان عن زيارة مرتقبة للشيخ تميم إلى واشنطن

رام الله - دنيا الوطنأعلن البيت الأبيض أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، سيصل بزيارة إلى واشنطن في الـ9 من يوليو المقبل، ويلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال البيت الأبيض في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة: "سيستقبل الرئيس دونالد ترامب تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر في البيت الأبيض في 9 يوليو 2019".وأشار البيان إلى أن الزيارة المرتقبة "تندرج في الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وقطر، وستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية القوية التي تربط البلدين".وأضاف: "من المتوقع أن يبحث الزعيمان التطورات الإقليمية والتعاون الأمني وقضايا مكافحة الإرهاب".