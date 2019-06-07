وفاة طفل على رقبة آثار حبل في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن وفاة طفل يبلغ من العمر (12) عاماً في بلدة عتيل شمال طولكرم، وعلى رقبته آثار حبل.
وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، أن الطفل وصل مستشفى النجاح في عتيل بحالة حرجة وعلى رقبته آثار حبل.
وأشار إرزيقات إلى أن الشرطة والنيابة باشرتا التحقيق في القضية.
أعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن وفاة طفل يبلغ من العمر (12) عاماً في بلدة عتيل شمال طولكرم، وعلى رقبته آثار حبل.
وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، أن الطفل وصل مستشفى النجاح في عتيل بحالة حرجة وعلى رقبته آثار حبل.
وأشار إرزيقات إلى أن الشرطة والنيابة باشرتا التحقيق في القضية.
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