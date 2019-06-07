دولي

"ويكيليكس": الولايات المتحدة تعد تهما جديدة لأسانج

"ويكيليكس": الولايات المتحدة تعد تهما جديدة لأسانج
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة "NOS" الهولندية بأن وزارة العدل الأمريكية أعدت تهما جديدة ضد مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، مشيرة إلى أن الموعد النهائي لتقديمها ينتهي في 14 يونيو الجاري.

ونقلت القناة عن موقع "ويكيليكس" قوله إن سيغوردور ثوردارسون، الشاهد الرئيسي ضد أسانج أصبح أحد المحتالين المدانين، وهو واش سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وحكم عليه بالسجن بتهمة اختلاق وثائق تحت اسم أسانج، والاحتيال، واستغلال الأطفال جنسيا.

ووفقا لبيانات القناة الهولندية، فقد توجه العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي ميجان براون، الذي يرأس التحقيق ضد مؤسس "ويكيليكس"، في 6 مايو إلى أيسلندا لاستجواب ثوردارسون.

وفي الأسبوع الماضي، نقل ثوردارسون إلى واشنطن، "واستجوب بشكل دقيق"، ووفقا لموقع "ويكيليكس"، فقد قبع ثوردارسون في السجن لمدة ثلاث سنوات ولم يفرج عنه إلا مؤخرا.

أخبار ذات صلة

بوتين: محاربة أمريكا لـ &#34;هواوي&#34; بداية لـ الحرب التكنولوجية الأولى بالعصر الحديث

بوتين: محاربة أمريكا لـ "هواوي" بداية لـ الحرب التكنولوجية الأولى بالعصر الحديث

محكمة بريطانية تسقط تهمة &#34;الكذب&#34; عن بوريس جونسون

محكمة بريطانية تسقط تهمة "الكذب" عن بوريس جونسون

الخارجية الايرانية: تصريحات ترامب مكررة ولا تستحق الرد

الخارجية الايرانية: تصريحات ترامب مكررة ولا تستحق الرد

قائد الجيش الإسرائيلي: نفضّل منح فرصة بدلاً من إحداث تدهور للوضع بالقطاع

قائد الجيش الإسرائيلي: نفضّل منح فرصة بدلاً من إحداث تدهور للوضع بالقطاع

بعد رفض تأجيل جلسة الاستماع.. نتنياهو يوجه انتقاداً حاداً لمسؤول إسرائيلي

بعد رفض تأجيل جلسة الاستماع.. نتنياهو يوجه انتقاداً حاداً لمسؤول إسرائيلي

ألحق أضراراً بالمباني.. انفجار في بلدةٍ جنوب السويد

ألحق أضراراً بالمباني.. انفجار في بلدةٍ جنوب السويد

تقارير روسية: ترامب وبوتين قد يلتقيان هذا الشهر في اليابان

تقارير روسية: ترامب وبوتين قد يلتقيان هذا الشهر في اليابان

بعد زيارة &#34;أثارت الغضب&#34;.. سفن حربية صينية تغادر أستراليا

بعد زيارة "أثارت الغضب".. سفن حربية صينية تغادر أستراليا

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

حمد: غياب القانون الرادع سَبب ارتفاع الجريمة في المجتمع الفلسطيني

حمد: غياب القانون الرادع سَبب ارتفاع الجريمة في المجتمع الفلسطيني

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير بغزة

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير بغزة

الخارجية تثمن قرار محكمة فرجينيا بمنع تسليم الدكتور الأشقر للاحتلال

الخارجية تثمن قرار محكمة فرجينيا بمنع تسليم الدكتور الأشقر للاحتلال

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

اصابات بالاختناق واحتراق أشجار زيتون خلال قمع الاحتلال لمسيرة بلعين

اصابات بالاختناق واحتراق أشجار زيتون خلال قمع الاحتلال لمسيرة بلعين

الجريمة الرابعة خلال 24 ساعة..انتشال جثة مواطنة جنوب نابلس والنيابة تباشر التحقيق

الجريمة الرابعة خلال 24 ساعة..انتشال جثة مواطنة جنوب نابلس والنيابة تباشر التحقيق

المطران عطا الله حنا: وحدتنا كشعب فلسطيني قوة لنا بدفاعنا عن الحق

المطران عطا الله حنا: وحدتنا كشعب فلسطيني قوة لنا بدفاعنا عن الحق

تفاصيل مباحثات ولقاءات أجراها وزير الاقتصاد الفلسطيني في روسيا

تفاصيل مباحثات ولقاءات أجراها وزير الاقتصاد الفلسطيني في روسيا

منوعات

دعاء فاروق عن ظهورها على الشاشة بدون مكياج: المظاهر بتخدع

دعاء فاروق عن ظهورها على الشاشة بدون مكياج: المظاهر بتخدع

زوجة على ربيع بعد الانفصال.. تستفزه: بنتي شبه أمي وهي اللي هتربيها

زوجة على ربيع بعد الانفصال.. تستفزه: بنتي شبه أمي وهي اللي هتربيها

شاهد.. ماذا فعل باسم ياخور بزوجته بعد 7 محاولات سيلفي فاشلة؟

شاهد.. ماذا فعل باسم ياخور بزوجته بعد 7 محاولات سيلفي فاشلة؟

صورة أشعلت مواقع التواصل.. فتاة تحلق رأسها مثل نادين نسيب نجيم

صورة أشعلت مواقع التواصل.. فتاة تحلق رأسها مثل نادين نسيب نجيم

فيديو:أصالة تفتح النار مجددًا على أنغام: خربت بيت بنت الأخت الوحيدة لجوزي

فيديو:أصالة تفتح النار مجددًا على أنغام: خربت بيت بنت الأخت الوحيدة لجوزي

فيديو.. علي الديك: &#34;أنا طفران ومديون وكل تيابي من البالة&#34;

فيديو.. علي الديك: "أنا طفران ومديون وكل تيابي من البالة"

فيديو: بعد خلافهما.. شاهد ما قالته &#34;نادين نجيم&#34;عن &#34;سيرين عبد النور&#34;

فيديو: بعد خلافهما.. شاهد ما قالته "نادين نجيم"عن "سيرين عبد النور"

فيفي عبده ترد بإيحاءات غير لائقة على معلق نعتها بـ&#34;العجوز&#34;

فيفي عبده ترد بإيحاءات غير لائقة على معلق نعتها بـ"العجوز"

تفاصيل الكشف عن مرض&#34;هيفاء وهبي&#34;الخطير وإصابة كبدها.. وهذا رد فعل إبنتها

تفاصيل الكشف عن مرض"هيفاء وهبي"الخطير وإصابة كبدها.. وهذا رد فعل إبنتها

بسبب صورة رومنسية جريئة.. طليقة تيم حسن تتعرّض لهجوم عنيف

بسبب صورة رومنسية جريئة.. طليقة تيم حسن تتعرّض لهجوم عنيف

عربي

الإعلان عن زيارة مرتقبة للشيخ تميم إلى واشنطن

الإعلان عن زيارة مرتقبة للشيخ تميم إلى واشنطن

الداخلية المصرية تعلن تصفية 8 إرهابيين ضالعين في اعتداء العريش

الداخلية المصرية تعلن تصفية 8 إرهابيين ضالعين في اعتداء العريش

السعودية تدرس شراء حصة في أضخم مشروع روسي للغاز الطبيعي

السعودية تدرس شراء حصة في أضخم مشروع روسي للغاز الطبيعي

الإمارات: الهجمات على الناقلات معقدة وتقف وراءها دولة على الأرجح

الإمارات: الهجمات على الناقلات معقدة وتقف وراءها دولة على الأرجح