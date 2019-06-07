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الداخلية المصرية تعلن تصفية 8 إرهابيين ضالعين في اعتداء العريش

الداخلية المصرية تعلن تصفية 8 إرهابيين ضالعين في اعتداء العريش
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تصفية ثمانية إرهابيين شاركوا في الهجوم على كمين العريش فجر الـ5 من يونيو الجاري أول أيام عيد الفطر.

وكشفت وزارة الداخلية أنه فور توافر معلومات حول تواري مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش، تم تطويق المسلحين الذين شرعوا في إطلاق النار بصورة مكثفة تجاه قوات الأمن التي تعاملت معهم وقتلت 8 منهم عثر في حوزتهم على 5 بنادق آلية وعبوة ناسفة وحزامين ناسفين.

وكانت قوات الأمن المصرية بالتعاون مع القوات الجوية، قد أحبطت هجوما شنته عناصر إرهابية على عدة أكمنة للشرطة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم شمالي سيناء.

وأعلنت السلطات سقوط 8 من أفراد الشرطة في مدينة العريش شمال شرقي سيناء، والقضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش لمهاجمي كمين أمني فجر الأربعاء.

وبعد الحادث، أعلنت الداخلية المصرية تصفية 14 إرهابيا في العريش، ضالعين في الهجوم ذاته.

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