شؤون فلسطينية

هذه فحوى رسالة اشتيه إلى روسيا

هذه فحوى رسالة اشتيه إلى روسيا
رام الله - دنيا الوطن
نقل وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي ، اليوم الجمعة، رسالة رئيس الوزراء محمد اشتيه إلى روسيا، خلال لقائه بوزير العمل الروسي رئيس اللجنة الحكومية المشتركة عن الجانب الروسي مكسيم توبيلين.

وبحث العسيلي خلال اللقاء على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، سيما على الأصعدة التجارية والاقتصادية والسياحة والاستثمار.

ونقل العسيلي تحيات الرئيس محمود عباس لروسيا حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والازدهار، وكذلك رسالة من رئيس الوزراء التي تضمنت عمق العلاقات التاريخية بين دولة فلسطين وجمهورية روسيا الاتحادية وشعبيهما، وآفاق إطلاقها في مدارات جديدة من التعاون والشراكة.

وأطلع العسيلي الوزير الروسي خلال اللقاء الذي جرى بينهما في موسكو، بحضور سفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والممارسات الإسرائيلية التي تشكل خرقا لكافة الاتفاقات والأعراف الدولية، بما في ذلك المقاصة، وكذلك الإجراءات الأميركية التي تجسد خرقا سافرا للقوانين والأعراف الدولية. وفقا لوكالة الانباء الرسمية

بدوره، أكد توبيلين دعم موسكو لنهج الرئيس محمود عباس ومواقف القيادة الفلسطينية، ودعم روسيا المبدئي والثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة حتى تجسيد تطلعاته، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين.

وعبر عن استعداد روسيا لتكريس وتطوير أشكال التعاون في كافة المجالات انطلاقا من رؤية الرئيسين عباس وفلاديمير بوتين، والاتفاقات الموقعة في إطار اللجنة الحكومية المشتركة.

وتطرق الجانبان إلى استكمال التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة، التي من المزمع عقدها في موسكو في الفترة المقبلة.

يشار إلى العسيلي الذي يرأس وفدا فلسطينيا من القطاعين العام والخاص للمشاركة في فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الجديدة، أجرى على هامش المنتدى، عدة مباحثات من أبرزها مع نائب رئيس الوزراء، وزير التجارة والسياحة والاتصالات في صربيا راسم ليايتش، التي تضمنت تطوير وتفعيل التعاون المشترك، خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يستنفر قواته على الحدود مع لبنان وسوريا تخوفا من هجوم لـحزب الله

الاحتلال يستنفر قواته على الحدود مع لبنان وسوريا تخوفا من هجوم لـحزب الله

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

الرئيس عباس يمنح فلسطيني تصدي لمنفذ عملية ضد الجيش اللبناني وسام الشجاعة

الرئيس عباس يمنح فلسطيني تصدي لمنفذ عملية ضد الجيش اللبناني وسام الشجاعة

اصابات بالاختناق واحتراق أشجار زيتون خلال قمع الاحتلال لمسيرة بلعين

اصابات بالاختناق واحتراق أشجار زيتون خلال قمع الاحتلال لمسيرة بلعين

على خلفية إعلان العيد الأربعاء.. حزب التحرير يشن هجوماً على السلطة الفلسطينية

على خلفية إعلان العيد الأربعاء.. حزب التحرير يشن هجوماً على السلطة الفلسطينية

اعتقال المنفذ.. إصابة إسرائيلي في عملية طعن وسط القدس

اعتقال المنفذ.. إصابة إسرائيلي في عملية طعن وسط القدس

الجريمة الرابعة خلال 24 ساعة..انتشال جثة مواطنة جنوب نابلس والنيابة تباشر التحقيق

الجريمة الرابعة خلال 24 ساعة..انتشال جثة مواطنة جنوب نابلس والنيابة تباشر التحقيق

المطران عطا الله حنا: وحدتنا كشعب فلسطيني قوة لنا بدفاعنا عن الحق

المطران عطا الله حنا: وحدتنا كشعب فلسطيني قوة لنا بدفاعنا عن الحق

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

اصابات بالاختناق واحتراق أشجار زيتون خلال قمع الاحتلال لمسيرة بلعين

اصابات بالاختناق واحتراق أشجار زيتون خلال قمع الاحتلال لمسيرة بلعين

المطران عطا الله حنا: وحدتنا كشعب فلسطيني قوة لنا بدفاعنا عن الحق

المطران عطا الله حنا: وحدتنا كشعب فلسطيني قوة لنا بدفاعنا عن الحق

تفاصيل مباحثات ولقاءات أجراها وزير الاقتصاد الفلسطيني في روسيا

تفاصيل مباحثات ولقاءات أجراها وزير الاقتصاد الفلسطيني في روسيا

قوات الاحتلال تنصب عدة حواجز في محافظة جنين

قوات الاحتلال تنصب عدة حواجز في محافظة جنين

(فدا) يحمل الولايات المتحدة مسؤولية تسليم الأشقر لإسرائيل

(فدا) يحمل الولايات المتحدة مسؤولية تسليم الأشقر لإسرائيل

قوات الاحتلال تعتدي على شابين بالضرب وتعتقل طفلاً في الخليل

قوات الاحتلال تعتدي على شابين بالضرب وتعتقل طفلاً في الخليل

أبو بكر: إسرائيل تستغل كل الظروف للتفرد بالأسرى والانتقام منهم ومن عائلاتهم

أبو بكر: إسرائيل تستغل كل الظروف للتفرد بالأسرى والانتقام منهم ومن عائلاتهم

منوعات

دعاء فاروق عن ظهورها على الشاشة بدون مكياج: المظاهر بتخدع

دعاء فاروق عن ظهورها على الشاشة بدون مكياج: المظاهر بتخدع

زوجة على ربيع بعد الانفصال.. تستفزه: بنتي شبه أمي وهي اللي هتربيها

زوجة على ربيع بعد الانفصال.. تستفزه: بنتي شبه أمي وهي اللي هتربيها

شاهد.. ماذا فعل باسم ياخور بزوجته بعد 7 محاولات سيلفي فاشلة؟

شاهد.. ماذا فعل باسم ياخور بزوجته بعد 7 محاولات سيلفي فاشلة؟

صورة أشعلت مواقع التواصل.. فتاة تحلق رأسها مثل نادين نسيب نجيم

صورة أشعلت مواقع التواصل.. فتاة تحلق رأسها مثل نادين نسيب نجيم

فيديو:أصالة تفتح النار مجددًا على أنغام: خربت بيت بنت الأخت الوحيدة لجوزي

فيديو:أصالة تفتح النار مجددًا على أنغام: خربت بيت بنت الأخت الوحيدة لجوزي

فيديو.. علي الديك: &#34;أنا طفران ومديون وكل تيابي من البالة&#34;

فيديو.. علي الديك: "أنا طفران ومديون وكل تيابي من البالة"

فيديو: بعد خلافهما.. شاهد ما قالته &#34;نادين نجيم&#34;عن &#34;سيرين عبد النور&#34;

فيديو: بعد خلافهما.. شاهد ما قالته "نادين نجيم"عن "سيرين عبد النور"

فيفي عبده ترد بإيحاءات غير لائقة على معلق نعتها بـ&#34;العجوز&#34;

فيفي عبده ترد بإيحاءات غير لائقة على معلق نعتها بـ"العجوز"

تفاصيل الكشف عن مرض&#34;هيفاء وهبي&#34;الخطير وإصابة كبدها.. وهذا رد فعل إبنتها

تفاصيل الكشف عن مرض"هيفاء وهبي"الخطير وإصابة كبدها.. وهذا رد فعل إبنتها

بسبب صورة رومنسية جريئة.. طليقة تيم حسن تتعرّض لهجوم عنيف

بسبب صورة رومنسية جريئة.. طليقة تيم حسن تتعرّض لهجوم عنيف

عربي

السعودية تدرس شراء حصة في أضخم مشروع روسي للغاز الطبيعي

السعودية تدرس شراء حصة في أضخم مشروع روسي للغاز الطبيعي

الإمارات: الهجمات على الناقلات معقدة وتقف وراءها دولة على الأرجح

الإمارات: الهجمات على الناقلات معقدة وتقف وراءها دولة على الأرجح

دون تحديد موعد.. زيارة مرتقبة للرئيس الروسي للسعودية

دون تحديد موعد.. زيارة مرتقبة للرئيس الروسي للسعودية

رئيس الوزراء الإثيوبي يصل إلى الخرطوم والاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية السودان

رئيس الوزراء الإثيوبي يصل إلى الخرطوم والاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية السودان