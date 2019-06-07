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السعودية تدرس شراء حصة في أضخم مشروع روسي للغاز الطبيعي

السعودية تدرس شراء حصة في أضخم مشروع روسي للغاز الطبيعي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الجمعة، نية بلاده شراء حصة في أضخم مشروع روسي للغاز الطبيعي.

وكشف الفالح على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في بطرسبورغ: "نعم نحن ندرس إمكانية شراء حصة في مشروع يامال وليس فقط شراء الغاز من روسيا".

وعقب لقائه مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، أكد الفالح ، أن عملاق الغاز السعودي أرامكو يدرس مع الجانب الروسي الاستثمار في المشروع ونأمل أن نتوصل لتوقيع اتفاق قريبا. وفقاً لما اورده موقع "سبوتنيك" .

وتناقش روسيا والسعودية استثمارات بقيمة عشرات مليارات الدولارات، وقريبا سيتم تنفيذها بما في ذلك في مجال الغاز والكيميائيات النفطية.

هذا وتقوم شركة "يامال للغاز الطبيعي المسال" الروسية بتنفيذ مشروع لبناء مصنع للغاز الطبيعي المسال في قاعدة موارد حقل يوغنو — تامبيسكوي، بمساهمة كل من "نوفاتك" بنسبة 50.1 في المئة، "توتال" بنسبة 20 في المئة، "سي أن بي سي" بنسبة 20 في المئة وصندوق "طريق الحرير" بنسبة 9.9 في المئة.

وتبلغ ميزانية شركة "يامال" للغاز الطبيعي المسال 27 مليار دولار. وتم إطلاق أول خط في المصنع في ديسمبر/كانون الأول 2017. وإجمالا، في إطار مشروع "يامال للغاز الطبيعي المسال"، يتم التخطيط لثلاثة خطوط تكنولوجية بطاقة 5.5 مليون طن كل منها، وخط واحد إضافي بطاقة 1 مليون طن.

ويعقد المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ الروسية من 6 إلى 8 يونيو/حزيران 2019.

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السعودية تدرس شراء حصة في أضخم مشروع روسي للغاز الطبيعي

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