الرئيس عباس يمنح فلسطيني تصدي لمنفذ عملية ضد الجيش اللبناني وسام الشجاعة

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الجمعة، الشاب الفلسطيني صابر مراد، مهنئا بسلامته، ومشيدا بشجاعته وتصديه لـ "الإرهابي" منفذ الاعتداء، الأمر الذي حال دون وقوع انفجار كاد أن يودي بحياة الكثير من الأبرياء في مدينة طرابلس اللبنانية.





وأشاد الرئيس، بالبطولة التي أبداها الشاب صابر مراد، والتي عرقلت حصول المزيد من القتل بين عناصر وضباط الجيش اللبناني داخل مدينة طرابلس. وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وقرر الرئيس منحه وسام ميدالية الشجاعة، موعزا لسفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور بالاهتمام والإشراف على علاجه، وتوفير كل ما يحتاجه وأسرته نتيجة هذا العمل البطولي الشجاع.





رام الله - دنيا الوطن