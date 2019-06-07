شؤون فلسطينية

على خلفية إعلان العيد الأربعاء.. حزب التحرير يشن هجوماً على السلطة الفلسطينية

على خلفية إعلان العيد الأربعاء.. حزب التحرير يشن هجوماً على السلطة الفلسطينية
قوات الأمن تعتقل أحد مناصري حزب التحرير
رام الله - دنيا الوطن
وزع حزب التحرير في فلسطين اليوم الجمعة بياناً في كافة مناطق الضفة هاجم فيها السلطة الفلسطينية لما قامت به من تفريق المسلمين في يوم العيد، واتهمها بالتآمر مع الحكام إذعاناً لأمريكا ومحاربة للإسلام.

وهاجم الحزب مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين منكرا عليه مخالفته فتواه الرسمية المنشورة على وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) والتي نصت بوجوب الأخذ بوحدة المطالع، وهو ما اعتبره تساوقا من المفتي مع رغبات السلطة خلافا لأحكام الله، ووصفه بالتلاعب بالدين وإخضاعه لأهواء الحكام، وفق تعبيره الحزب.

وقال الحزب في بيانه بأنّ السلطة لم تكتف بجريمة تفريق المسلمين والتلاعب بدينهم، بل أتبعتها بجريمة أكبر منها، فشحنت أجهزتها الأمنية، وهيجت أوباشها و"مناديبها"، ومنعت إقامة صلاة العيد في بعض المساجد بالقوة، واعتقلت عدداً من المصلين، وأرسلت عناصرها إلى بلدة عزون التي يحتاج دخولها إلى تنسيق مع الاحتلال ليقتحموا المسجد بشكل همجي، وأطلقت عناصرها العيارات النارية لإرهاب الناس، على حد قول البيان.

وأكد الحزب في ختام بيانه بأنّ الاختلاف في إعلان ثبوت رؤية هلال شهر شوال هذا العام كان مقصوداً لتعزيز الفرقة بين المسلمين، وتعزيز الطائفية المنتنة بينهم، وهو ترجمة عملية لما تم في قمة مكة المكرمة التي عمقوا فيها حالة الانقسام الطائفي، وتعهدوا فيها على محاربة الإسلام ووحدة المسلمين استجابة لأمريكا.

وقال الحزب بأن المعتبر شرعاً هو ثبوت الرؤية الشرعية، فإن ثبتت الرؤية وجب الصيام أو وجب الفطر، ولا يجوز الالتفات إلى علماء السلاطين الذين يتلاعبون بالدين بحسب أهواء الحكام، كما قال البيان.

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فرقت صباح الثلاثاء، عناصر من حزب التحرير في مدينة الخليل، وذلك عقب إعلان الحزب وعبر التكبيرات بأن الثلاثاء هو عيد الفطر، فيما تحتفل فلسطين الأربعاء بالعيد، وفق قرار المفتي العام للديار الفلسطينية.

وقامت الأجهزة الأمنية بتفريق عناصر الحزب، بعد إعلانهم عيد الفطر، وخروجهم من تأدية صلاة العيد، بمسجد الأبرار بالخليل، خلافًا لما أعلنه المفتي العام للديار الفلسطينية، محمد حسين.

أخبار ذات صلة

اعتقال المنفذ.. إصابة إسرائيلي في عملية طعن وسط القدس

اعتقال المنفذ.. إصابة إسرائيلي في عملية طعن وسط القدس

الجريمة الرابعة خلال 24 ساعة..انتشال جثة مواطنة جنوب نابلس والنيابة تباشر التحقيق

الجريمة الرابعة خلال 24 ساعة..انتشال جثة مواطنة جنوب نابلس والنيابة تباشر التحقيق

المطران عطا الله حنا: وحدتنا كشعب فلسطيني قوة لنا بدفاعنا عن الحق

المطران عطا الله حنا: وحدتنا كشعب فلسطيني قوة لنا بدفاعنا عن الحق

تفاصيل مباحثات ولقاءات أجراها وزير الاقتصاد الفلسطيني في روسيا

تفاصيل مباحثات ولقاءات أجراها وزير الاقتصاد الفلسطيني في روسيا

قوات الاحتلال تنصب عدة حواجز في محافظة جنين

قوات الاحتلال تنصب عدة حواجز في محافظة جنين

أحدهم بجروح خطيرة..إصابة ثلاثة أطفال في انفجار بطارية &#34;ليدات&#34; وسط القطاع

أحدهم بجروح خطيرة..إصابة ثلاثة أطفال في انفجار بطارية "ليدات" وسط القطاع

(فدا) يحمل الولايات المتحدة مسؤولية تسليم الأشقر لإسرائيل

(فدا) يحمل الولايات المتحدة مسؤولية تسليم الأشقر لإسرائيل

أحد أقاربه لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: عبد الحليم الأشقر عاد إلى الولايات المتحدة

أحد أقاربه لـ"دنيا الوطن": عبد الحليم الأشقر عاد إلى الولايات المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

المطران عطا الله حنا: وحدتنا كشعب فلسطيني قوة لنا بدفاعنا عن الحق

المطران عطا الله حنا: وحدتنا كشعب فلسطيني قوة لنا بدفاعنا عن الحق

تفاصيل مباحثات ولقاءات أجراها وزير الاقتصاد الفلسطيني في روسيا

تفاصيل مباحثات ولقاءات أجراها وزير الاقتصاد الفلسطيني في روسيا

قوات الاحتلال تنصب عدة حواجز في محافظة جنين

قوات الاحتلال تنصب عدة حواجز في محافظة جنين

(فدا) يحمل الولايات المتحدة مسؤولية تسليم الأشقر لإسرائيل

(فدا) يحمل الولايات المتحدة مسؤولية تسليم الأشقر لإسرائيل

قوات الاحتلال تعتدي على شابين بالضرب وتعتقل طفلاً في الخليل

قوات الاحتلال تعتدي على شابين بالضرب وتعتقل طفلاً في الخليل

أبو بكر: إسرائيل تستغل كل الظروف للتفرد بالأسرى والانتقام منهم ومن عائلاتهم

أبو بكر: إسرائيل تستغل كل الظروف للتفرد بالأسرى والانتقام منهم ومن عائلاتهم

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

أجواء معتدلة في معظم المناطق وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة

أجواء معتدلة في معظم المناطق وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة

منوعات

دعاء فاروق عن ظهورها على الشاشة بدون مكياج: المظاهر بتخدع

دعاء فاروق عن ظهورها على الشاشة بدون مكياج: المظاهر بتخدع

زوجة على ربيع بعد الانفصال.. تستفزه: بنتي شبه أمي وهي اللي هتربيها

زوجة على ربيع بعد الانفصال.. تستفزه: بنتي شبه أمي وهي اللي هتربيها

شاهد.. ماذا فعل باسم ياخور بزوجته بعد 7 محاولات سيلفي فاشلة؟

شاهد.. ماذا فعل باسم ياخور بزوجته بعد 7 محاولات سيلفي فاشلة؟

صورة أشعلت مواقع التواصل.. فتاة تحلق رأسها مثل نادين نسيب نجيم

صورة أشعلت مواقع التواصل.. فتاة تحلق رأسها مثل نادين نسيب نجيم

فيديو:أصالة تفتح النار مجددًا على أنغام: خربت بيت بنت الأخت الوحيدة لجوزي

فيديو:أصالة تفتح النار مجددًا على أنغام: خربت بيت بنت الأخت الوحيدة لجوزي

فيديو.. علي الديك: &#34;أنا طفران ومديون وكل تيابي من البالة&#34;

فيديو.. علي الديك: "أنا طفران ومديون وكل تيابي من البالة"

فيديو: بعد خلافهما.. شاهد ما قالته &#34;نادين نجيم&#34;عن &#34;سيرين عبد النور&#34;

فيديو: بعد خلافهما.. شاهد ما قالته "نادين نجيم"عن "سيرين عبد النور"

فيفي عبده ترد بإيحاءات غير لائقة على معلق نعتها بـ&#34;العجوز&#34;

فيفي عبده ترد بإيحاءات غير لائقة على معلق نعتها بـ"العجوز"

تفاصيل الكشف عن مرض&#34;هيفاء وهبي&#34;الخطير وإصابة كبدها.. وهذا رد فعل إبنتها

تفاصيل الكشف عن مرض"هيفاء وهبي"الخطير وإصابة كبدها.. وهذا رد فعل إبنتها

بسبب صورة رومنسية جريئة.. طليقة تيم حسن تتعرّض لهجوم عنيف

بسبب صورة رومنسية جريئة.. طليقة تيم حسن تتعرّض لهجوم عنيف

عربي

الإمارات: الهجمات على الناقلات معقدة وتقف وراءها دولة على الأرجح

الإمارات: الهجمات على الناقلات معقدة وتقف وراءها دولة على الأرجح

دون تحديد موعد.. زيارة مرتقبة للرئيس الروسي للسعودية

دون تحديد موعد.. زيارة مرتقبة للرئيس الروسي للسعودية

رئيس الوزراء الإثيوبي يصل إلى الخرطوم والاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية السودان

رئيس الوزراء الإثيوبي يصل إلى الخرطوم والاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية السودان

الرئيس الجزائري: ينبغي تحديد موعد الانتخابات بأسرع ما يمكن

الرئيس الجزائري: ينبغي تحديد موعد الانتخابات بأسرع ما يمكن