اعتقال المنفذ.. إصابة إسرائيلي في عملية طعن وسط القدس

وأوضح الموقع الإسرائيلي: "طعن مستوطن واحد على الأقل في شارع شتراوس في وسط مدينة القدس، تم استدعاء العديد من القوات إلى مكان الحادث، ووفقًا للتقارير الأولية، تم اعتقال المنفذ ويبدو أن الدوافع جنائية".





ووفق لقناة (ريشت كان) نقلا عن الشرطة، فإن شخصاً أصيب بجراح خطيرة نتيجة تعرضه للطعن في القدس، والحدث قيد المتابعة والفحص.



يتبع..



رام الله - دنيا الوطنقال موقع (0404) الإسرائيلي: إن الشرطة اعتقلت ظهر اليوم شخصاً، قام بطعن إسرائيلي وسط مدينة القدس، فأصابه بجراح خطيرة.