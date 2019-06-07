شؤون فلسطينية

الجريمة الرابعة خلال 24 ساعة..انتشال جثة مواطنة جنوب نابلس والنيابة تباشر التحقيق

الجريمة الرابعة خلال 24 ساعة..انتشال جثة مواطنة جنوب نابلس والنيابة تباشر التحقيق
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
انتشلت قوات من الشرطة والدفاع المدني، جثة مواطنة جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات: إن "الشرطة والدفاع المدني ينتشلون جثة مواطنة (40 عاماً) من داخل بئر ببلدة يتما جنوب نابلس".

وأضاف: "النيابة تباشر التحقيق وتقرر التحفظ على الجثمان واحالته للتشريح".

وكانت مناطق متفرقة من الضفة الغربية شهدت أمس جرائم مؤسفة، في وقت يحتفل فيه الفلسطينيون بعيد الفطر السعيد.

وأقدم الشاب (ص، ز)، على قتل عمته (م ، ز)، (65 عاما)، وإصابة والده (ف ، ز)، بإصابات مختلفة، في بلدة الزاوية غرب سلفيت.

كما أعلنت الشرطة عن مقتل شاب (20 عاماً)، فيما أصيب شخصان آخران، في شجار وقع بمخيم بلاطة شرقي نابلس.

كما عثرت الشرطة مساء الخميس، على جثة فتاة (19 عاما)، متوفية داخل منزل والدها في حي أم الشرايط بمدينة البيرة، لافتة إلى أن الشرطة والنيابة باشرتا باجراءات التحقيق.

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